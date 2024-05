Endrick to wielka nadzieja brazylijskiej piłki. Latem dołączy do Realu Madryt, który już dawno temu zabezpieczył jego przyszłość. 17-latek wyjaśnił w rozmowie z "AS", dlaczego zdecydował się właśnie na ten kierunek transferu.

Źródło: AS

fot. Eduardo Carmim / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Real był marzeniem dla Endricka

Endrick to wschodząca gwiazda światowej piłki. 17-letni Brazylijczyk uchodzi za gigantyczny talent i nadzieję krajowego futbolu. W tak młodym wieku ma już na koncie cztery występy dla seniorskiej reprezentacji, a zaraz po osiągnięciu pełnoletności dołączy do Realu Madryt. Zostanie także włączony do pierwszej drużyny przed sezonem 2024/2025.

Swego czasu o wychowanka Palmeiras rywalizowały największe kluby w Europie. Na szczycie listy życzeń miał go nie tylko Real Madryt, bowiem intensywnie zabiegali o niego również Paris Saint-Germain, Manchester United czy FC Barcelona. Ostatecznie to Królewscy sfinalizowali hitowy transfer jeszcze pod koniec 2022 roku. Zapłacili za niego 35 milionów euro podstawy, zaś 25 milionów euro Palmeiras może otrzymać w ramach bonusów za spełnione cele. Endrick nie może się już doczekać, aż trafi do Madrytu. O miejsce w składzie będzie walczył z Kylianem Mbappe, który również wyląduje na Santiago Bernabeu.

Młodziutki snajper w wywiadzie dla “AS” zdradził, dlaczego postanowił dołączyć właśnie do Realu Madryt. Wyjaśnił, że gra dla tego klubu to spełnienie jego marzeń.

– To nie był wybór. Gra dla Realu Madryt zawsze była moim marzeniem. Nie musiałem dokonywać wyboru, po prostu spełniłem marzenie – wyznał utalentowany 17-latek.

Endrick został także poproszony o wskazanie najlepszego piłkarza Realu Madryt, lecz jego odpowiedź była dość dyplomatyczna.

– W najlepszej drużynie na świecie każdy zawodnik może zaskoczyć. Nie da się powiedzieć, kto jest najlepszy w Realu. Taki klub ma zawsze kilku piłkarzy, którzy mogą być uznani najlepszymi na świecie.