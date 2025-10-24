Kontuzja Lewandowskiego wzbudza emocje. Urban tłumaczył, o co chodzi

Robert Lewandowski nie zagra w niedzielnym El Clasico z powodu kontuzji, której doznał podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Kolejny raz głos w tej sprawie zabrał Jan Urban.

fot, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban komentuje kontuzję Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski po ostatnim październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski wrócił do klubu z kontuzją, co według hiszpańskich mediów miało rozwścieczyć sterników Blaugrany. Tymczasem w rozmowie z kanałem Ekstraklasa TV swoje stanowisko na ten temat przedstawił selekcjoner reprezentacji Polski.

– Sama kontuzja była dość dziwna i cały szum wokół niej może być większy w Hiszpanii niż u nas – mówił Jan Urban.

– Moim zdaniem nie było powodu do obaw, bo jeśli zawodnik gra całe spotkanie i jest w stanie je dokończyć, to nie ma mowy o jakiejś poważnej kontuzji mięśniowej. Nie ma sensu się tym przejmować, bo byłem piłkarzem i wszyscy, którzy interesują się piłką, wiedzą, jakie są kontuzje mięśniowe – dodał były trener Górnika Zabrze.

– Gdy takie kontuzje mają miejsce, zawodnik praktycznie musi zejść z boiska, bo uniemożliwiają one dokończenie meczu oraz bieganie na wysokiej intensywności. Po prostu jest to niemożliwe. W przypadku Roberta tak nie było – zaznaczył Urban.

Lewandowski w tej kampanii wystąpił jak na razie w dziewięciu meczach, strzelając w nich cztery gole. Tymczasem ostatnio Sławomir Peszko, w rozmowie z Kanałem Sportowym, przekazał, że zawodnik ma być gotowy do gry na starcie z Elche. Mecz odbędzie się tydzień po El Clasico z udziałem Barcy i Los Blancos.

Czytaj więcej: FC Barcelona bez kluczowego gracza w El Clasico? Kibice mogą mieć obawy