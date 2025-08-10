Xabi Alonso ma problem. Pomocnik Realu nabawił się kontuzji

Eduardo Camavinga podczas ostatniej sesji treningowej nabawił się kontuzji kostki. Nie wiadomo, czy 22-letni pomocnik będzie do dyspozycji Xabiego Alonso w pierwszym meczu nowego sezonu - podaje Mario Cortegana z serwisu The Athletic.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso - trener Realu Madryt

Eduardo Camavinga doznał urazu kostki

Już za nieco ponad tydzień Real Madryt rozpocznie zmagania w nowym sezonie La Ligi, a tuż przed startem kampanii Xabi Alonso otrzymał bardzo niepokojącą wiadomość. Jak dowiedział się renomowany dziennikarz Mario Cortegana z portalu „The Athletic”, w trakcie przygotowań do rozgrywek urazu doznał bowiem Eduardo Camavinga. To zła informacja dla szkoleniowca drużyny Królewskich, który liczył na obecność wszechstronnego pomocnika w wyjściowym składzie podczas inauguracyjnego spotkania ligowego.

Francuski zawodnik nabawił się kontuzji kostki w trakcie jednego z treningów. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jak poważny jest uraz, bo sztab medyczny dopiero przeprowadzi szczegółowe badania. Zatem nie wiemy, czy Eduardo Camavinga zdąży wyleczyć się na początek sezonu 2025/2026. Czasu jest niewiele – Real Madryt zmierzy się z Osasuną Pampeluna w 1. kolejce hiszpańskiej ekstraklasy już 19 sierpnia o godzinie 21:00. Więcej informacji w sprawie stanu zdrowia piłkarza powinno pojawić się lada chwila.

Eduardo Camavinga przeprowadził się do Realu Madryt w 2021 roku z francuskiego Stade Rennes, od razu stając się ważnym elementem ekipy Los Blancos. 22-latek jest ceniony za swoją wszechstronność, ponieważ potrafi zagrać zarówno w środku pola, jak i na boku defensywy. Ze stołecznym zespołem zdobył już dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz jeden Puchar Króla. W poprzedniej kampanii utalentowany pomocnik rozegrał 35 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty, spędzając na boisku 2100 minut.