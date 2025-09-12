Barcelona rozpoczęła sezon La Liga od dwóch zwycięstw i jednego remisu. Dyspozycja Blaugrany jest daleka od optymalnej, co zauważają hiszpańskie media. Joan Maria Batlle wskazał dwa problemy mistrzów kraju.

ZUMA Press, Inc./ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - SL Benfica

Barcelona daleka od idealnej dyspozycji

Triumf w La Liga, zwycięstwo w Pucharze Króla i półfinał Ligi Mistrzów – tak w poprzednim sezonie zaprezentowała się Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka. Czy Blaugrana powtórzy lub nawet poprawi te osiągnięcia? Okienko transferowe było dalekie od idealnego, a na dodatek hiszpańscy dziennikarze wskazują na poważne problemy Dumy Katalonii.

Joan Maria Batlle (Sport) sugeruje, że Barca obecnie mierzy się z dwiema bolączkami. Starcia z Mallorcą, Levante i Rayo Vallecano udowodniły, że zawodnicy występujący w środku bloku defensywnego i na pozycji numer 10 aktualnie nie gwarantują odpowiedniej jakości.

– Pierwsze mecze ligowe pokazały, że głównymi słabościami Barcelony są obecnie środkowi obrońcy i numer 10. Ronald Araujo i Dani Olmo muszą naprawdę się postarać w tym sezonie. Muszą udowodnić swoją wartość, talent i przywództwo – stwierdził Batlle.

Araujo już od dłuższego czasu mierzy się ze sporą krytyką. Urugwajczyk w poprzednim sezonie zdecydowanie obniżył loty i nadal jest daleki od optymalniej dyspozycji. Natomiast Olmo regularnie mierzy się z problemami zdrowotnymi. 27-latek jeszcze nie zaznaczył swojej obecności w ofensywie w trwających rozgrywkach.