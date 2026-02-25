Dlatego Yamal wrócił do wielkiej formy. Podjął kluczową decyzję

Lamine Yamal zmienił swoje otoczenie i ograniczył aktywność w mediach społecznościowych. Efekty można było zauważyć niemal natychmiast.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal skupił się wyłącznie na piłce

18-letni skrzydłowy FC Barcelony od początku 2026 roku prezentuje znakomitą formę. W sześciu spotkaniach zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty, stając się jedną z kluczowych postaci zespołu. Co istotne, w ostatnim czasie omijają go również problemy zdrowotne, dzięki czemu może w pełni koncentrować się na grze.

Jak ujawniono w programie El Chiringuito, za wyraźną zwyżką formy może stać ważna decyzja personalna. Dziennikarz Jose Alvarez zdradził, że w sztabie Yamala doszło do zmian.

Według jego słów w otoczeniu piłkarza pojawili się nowi profesjonaliści, którzy pomogli mu uporządkować kilka kwestii, w tym funkcjonowanie w mediach społecznościowych.

– Nastąpiły zmiany wśród osób z nim współpracujących. Pojawili się nowi specjaliści, którzy pokierowali go w pewnych sprawach. Na przykład zmieniono podejście do mediów społecznościowych. Lamine publikuje znacznie mniej, a jeśli już coś zamieszcza, dotyczy to wyłącznie piłki i wszystkiego, co związane z Barceloną. Pomogli mu zrozumieć, czym są media społecznościowe. Skupił się na futbolu i trochę odsunął się od sieci – przekazał Alvarez.

Wygląda na to, że decyzja o ograniczeniu rozpraszaczy i pełnym skupieniu na sporcie przynosi szybkie efekty. W Barcelonie mogą mieć powody do zadowolenia, bo młody gwiazdor znów robi różnicę na boisku.