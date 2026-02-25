Dlatego Yamal wrócił do wielkiej formy. Podjął kluczową decyzję

10:29, 25. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Jose Alvarez / El Chiringuito

Lamine Yamal zmienił swoje otoczenie i ograniczył aktywność w mediach społecznościowych. Efekty można było zauważyć niemal natychmiast.

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal skupił się wyłącznie na piłce

18-letni skrzydłowy FC Barcelony od początku 2026 roku prezentuje znakomitą formę. W sześciu spotkaniach zdobył cztery bramki i zanotował dwie asysty, stając się jedną z kluczowych postaci zespołu. Co istotne, w ostatnim czasie omijają go również problemy zdrowotne, dzięki czemu może w pełni koncentrować się na grze.

Jak ujawniono w programie El Chiringuito, za wyraźną zwyżką formy może stać ważna decyzja personalna. Dziennikarz Jose Alvarez zdradził, że w sztabie Yamala doszło do zmian.

Według jego słów w otoczeniu piłkarza pojawili się nowi profesjonaliści, którzy pomogli mu uporządkować kilka kwestii, w tym funkcjonowanie w mediach społecznościowych.

– Nastąpiły zmiany wśród osób z nim współpracujących. Pojawili się nowi specjaliści, którzy pokierowali go w pewnych sprawach. Na przykład zmieniono podejście do mediów społecznościowych. Lamine publikuje znacznie mniej, a jeśli już coś zamieszcza, dotyczy to wyłącznie piłki i wszystkiego, co związane z Barceloną. Pomogli mu zrozumieć, czym są media społecznościowe. Skupił się na futbolu i trochę odsunął się od sieci – przekazał Alvarez.

Wygląda na to, że decyzja o ograniczeniu rozpraszaczy i pełnym skupieniu na sporcie przynosi szybkie efekty. W Barcelonie mogą mieć powody do zadowolenia, bo młody gwiazdor znów robi różnicę na boisku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź