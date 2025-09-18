Lamine Yamal nie zagra w meczu Ligi Mistrzów z Newcastle United. Absencja gwiazdora FC Barcelony może potrwać jednak dużo dłużej.

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Dlaczego Lamine Yamal nie gra?

Lamine Yamal od kilku dni zmaga się z problemami zdrowotnymi i właśnie one wykluczają go z gry. 18-latek od momentu powrotu z kadry Hiszpanii odczuwa ból w okolicy spojenia łonowego. To właśnie ten uraz sprawił, że nie wystąpił w ligowym meczu z Valencią, a teraz zabraknie go również w starciu Ligi Mistrzów z Newcastle United.

Na tym jednak nie koniec. Według informacji Mundo Deportivo Yamal nie tylko opuści spotkanie w europejskich pucharach, ale także dwa kolejne mecze ligowe. Pod dużym znakiem zapytania stoi jego występ przeciwko Getafe i Realowi Oviedo. W konsekwencji FC Barcelona musi radzić sobie bez jednego z kluczowych piłkarzy ofensywnych.

Najbardziej realnym terminem powrotu jest 28 września, kiedy Barca zmierzy się z Realem Sociedad. Nawet wtedy młody skrzydłowy nie powinien spędzić na boisku pełnych 90 minut. Klub planuje wprowadzać go ostrożnie, zaczynając od krótszych występów, aby nie ryzykować pogłębienia urazu.

W Katalonii panuje przekonanie, że Yamal musi odzyskać pełną sprawność bez pośpiechu. Priorytetem jest, by był gotowy na najważniejsze mecze jesieni. Szczególnie istotne wydaje się spotkanie Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, na które trener Hansi Flick chce mieć swojego młodego gwiazdora w pełni przygotowanego.