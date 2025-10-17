„Dla mnie jest o wiele lepszym zawodnikiem niż Yamal”

Lamine Yamal wcale nie jest najlepszym piłkarzem FC Barcelony. To zdanie byłego prezydenta Dumy Katalonii, który dużo bardziej ceni inną gwiazdę drużyny.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Lamine Yamal

„Pedri jest lepszy niż Lamine Yamal”

Lamine Yamal to bez wątpienia największa gwiazda FC Barcelony. Drugi najlepszy zawodnik świata w niedawnym plebiscycie Złotej Piłki jest liderem ofensywy Dumy Katalonii i w szybkim tempie zyskał ogromną popularność. Niemniej jednak Joan Gaspart wyżej ceni umiejętności innego piłkarza Blaugrany.

Były prezydent Barcelony postawił na Pedriego. Jego zdaniem to właśnie Hiszpan jest decydującym piłkarzem drużyny Hansiego Flicka. Natomiast jednocześnie zaznaczył, że Lamine Yamal w przyszłości na pewno stanie się najlepszym zawodnikiem świata.

– Dla mnie Lamine nie jest najlepszy na świecie, choć nim będzie. Mówienie, że jest, to co innego niż mówienie, że będzie. On nadal nie jest taki. Dla mnie Pedri jest o wiele lepszym zawodnikiem – ocenił Gaspart.

Czy zgadzasz się z opinią Gasparta? Tak

Nie Tak 93%

Nie 7% 15+ Votes

Pedri w plebiscycie Złotej Piłki zajął odległe 11. miejsce. Ten rezultat wywołał ogromne poruszenie nie tylko w środowisku kibiców FC Barcelony. Wielu fanów oraz ekspertów uważało, że Hiszpan zasłużył na dużo wyższą lokatę.

W sezonie 2025/2026 rola Lamine’a Yamala w wynikach Barcelony jest dużo mniejsza od Pedriego. Nastolatek mierzy się z problemami zdrowotnymi i nie jest w stanie regularnie pomagać kolegom z drużyny. Natomiast pomocnik wystąpił we wszystkich możliwych meczach La Liga.