Xavi odzyskał ważnego piłkarza. Przewidywane składy na mecz Barcelony z Deportivo Alaves

Deportivo Alaves w sobotę podejmie u siebie FC Barcelonę

Xavi Hernandez wreszcie odzyskał istotnego defensora, który zapewne otrzyma jakieś minuty od trenera

Prezentujemy przewidywane składy na to spotkanie

Deportivo Alaves – FC Barcelona: przewidywane składy

Sytuacja FC Barcelony w La Lidze jest nie do pozazdroszczenia. Obecnie zajmuje zaledwie czwarte miejsce, a do liderującego Realu Madryt traci aż dziesięć punktów. W sobotę mistrzowie Hiszpanii spróbują poprawić swoją sytuację w tabeli. Zmierzą się na wyjeździe z Deportivo Alaves.

Ostatnio Xavi Hernandez nie miał wielu powodów do zadowolenia, zwłaszcza pod względem zdrowia podopiecznych. Przed sobotnim starciem pojawił się jednak promyk nadziei, bo do kadry wrócił Inigo Martinez, który jesienią świetnie się sprawdzał. Trudno jednak założyć, by z miejsca wskoczył do wyjściowego składu. Najprawdopodobniej dostępu do bramki Inakiego Peni bronić będą Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen i Joao Cancelo. Wyżej zobaczymy Frenkiego de Jonga, Ilkaya Guendogana oraz Pedriego. Najwięcej wątpliwości hiszpańskie media mają w kwestii obsady ofensywy. Występy Roberta Lewandowskiego i Lamine’a Yamala nie podlegają dyskusji. Według części doniesień, tercet uzupełni Vitor Roque, który strzelił ostatnio swoją pierwszą bramkę w nowych barwach. Kataloński Sport spodziewa się jednak w pierwszym składzie Fermina Lopeza, co oznaczałoby powrót Xaviego do gry czterema pomocnikami.

Deportivo Alaves wygrało trzy ostatnie mecze w La Lidze i na pewno spróbuje przedłużyć tę serię. Między słupkami zobaczymy Antonio Siverę. W defensywie wystąpią zaś Nahuel Tenaglia, Ruben Duarte, Rafa Marin i Javi Lopez. Drugą linię stworzą Antonio Blanco, Ander Guevara oraz Alex Sola. Zagrażać bramce Barcelony spróbują Luis Rioja, Jon Guridi i Samu Omorodion.

Przewidywane składy na mecz Deportivo Alaves – FC Barcelona:

Deportivo Alaves: Sivera – Tenaglia, Duarte, Marin, Lopez – Blanco, Guevara, Sola – Rioja, Guridi, Omorodion

FC Barcelona: Pena – Kounde, Araujo, Christensen, Cancelo – de Jong, Guendogan, Pedri – Yamal, Lewandowski, Roque / Fermin

Początek spotkania już o godzinie 18:30.

