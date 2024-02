IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Ivan Rakitić

Ivan Rakitić skorzystał z możliwości wcześniejszego odejścia z Sevilli

Reprezentant Chorwacji podpisał półtoraroczny kontrakt z saudyjskim Al-Shabab

Pomocnik wybrał sobie koszulkę z numerem 30

Rakitić po bardzo bogatej karierze odszedł ze Starego Kontynentu

Ivan Rakitić pierwotnie był związany kontraktem z Sevillą FC aż do końca bieżącego sezonu. W jego kontrakcie znalazła się jednak klauzula, pozwalająca piłkarzowi odejść bez konsekwencji pół roku przed wygaśnięciem umowy. Wicemistrz świata z reprezentacją Chorwacji postanowił z tej opcji skorzystać. We wtorek Al-Shabab oficjalnie poinformowało o sprowadzeniu do siebie pomocnika. Jego kontrakt w Arabii Saudyjskiej obowiązuje przez półtora roku, do 30 czerwca 2025.

35-latek wybrał dla siebie koszulkę z numerem 30. Jak sam twierdzi, zadecydował tak z powodu poparcia projektu Vision 2030, zakładającego futbolową ekspansję Saudyjczyków.

Rakitić, poza Sevillą, występował też w FC Basel, Schalke 04 Gelsenkirchen i w FC Barcelonie. Opuszcza Stary Kontynent, mając na koncie, między innymi, Ligę Mistrzów, dwie Ligi Europy i cztery mistrzostwa Hiszpanii.

W tym sezonie Chorwat rozegrał 27 spotkań dla Los Nervionenses. Zanotował w nich dwie bramki i cztery asysty.

