Deco reaguje na sytuację z Ter Stegenem! Barcelona ma plan

Marc-Andre ter Stegen przeszedł operację pleców i czeka go kilka miesięcy przerwy. Według "Sportu" Barcelona chce wykorzystać ten czas do rejestracji nowego bramkarza, ale potrzebna będzie zgoda samego kapitana.

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Deco rozmawia z Ter Stegenem

Jednym z największych wyzwań Barcelony w nadchodzących dniach jest uporządkowanie sytuacji z Marc-Andre ter Stegenem. Niemiecki bramkarz i zarazem kapitan zespołu wrócił z Bordeaux, gdzie przeszedł operację pleców. Choć transfer latem nie wchodzi w grę, to jego absencja może wpłynąć na inne decyzje klubu.

Jeśli przerwa zawodnika potrwa co najmniej cztery miesiące, Blaugrana zyska prawo do zdjęcia 80% jego wynagrodzenia z limitu płacowego i będzie mogła zarejestrować Joana Garcię jako tymczasowego następcę. Problem polega na tym, że Ter Stegen ogłosił publicznie, iż wróci za trzy miesiące. Zdaniem „Sportu” ten komunikat był próbą wywarcia presji i ochrony swojej pozycji w drużynie.

Dyrektor sportowy klubu, Deco, postanowił osobiście zaangażować się w sprawę. Chce porozmawiać z Ter Stegenem i przekonać go do współpracy. Do oficjalnej oceny czasu absencji przez komisję medyczną La Liga potrzebna jest zgoda zawodnika na przekazanie dokumentacji. Klub liczy, że Niemiec nie będzie tego blokował.

Barcelona zamierza działać ostrożnie. Z jednej strony zależy jej na jak najszybszej rejestracji nowego bramkarza, z drugiej nie chce konfliktu z piłkarzem, który od jedenastu lat broni barw klubu i nosi opaskę kapitańską. Deco planuje uspokoić napiętą sytuację i znaleźć porozumienie, które będzie korzystne dla obu stron.

Ostateczna decyzja należy do Ter Stegena. Klub ma nadzieję, że podejmie ją z myślą o dobru zespołu i pozwoli komisji ocenić sytuację bez nacisków z zewnątrz. Cel jest jasny, aby uniknąć publicznych sporów i zachować szacunek wobec zawodnika, który wciąż może odegrać ważną rolę w przyszłości Blaugrany.

