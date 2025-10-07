Deco był gościem programu „Tot Costa” w Catalunya Ràdio. Dyrektor sportowy Barcelony wypowiedział się m.in. na temat Roberta Lewandowskiego i potencjalnego transferu nowego napastnika.

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Deco (FC Barcelona - RCD Mallorca)

Deco: Lewandowski bardzo nam pomógł

Jakie plany Barcelona ma wobec Roberta Lewandowskiego? Obecny kontrakt 37-latka obowiązuje tylko do końca tego sezonu, co pozostawia pole do dyskusji w sprawie jego przyszłości. Co w tej kwestii powiedział Deco?

– W październiku nie będziemy rozmawiać o przedłużeniach. Idziemy krok po kroku. Jest jednym z najlepszych napastników ostatnich lat, gra na bardzo wysokim poziomie. Bardzo nam pomógł. Strzelił ponad 40 bramek, ale jeszcze to przeanalizujemy. Teraz pora porozmawiać o powrocie kontuzjowanych zawodników – przyznał dyrektor sportowy Blaugrany w programie „Tot Costa” w Catalunya Ràdio.

Jednocześnie coraz częściej słyszy się o tym, że Barcelona chce sprowadzić nowego snajpera. Deco tonuje nastroje – aktualnie Duma Katalonii nie ma w planach transferu zawodnika na tę pozycję.

– Nie należy obsesyjnie skupiać się na „dziewiątce”, bo można popełnić błąd. Być może da się grać bez „9”. Nie jest to odpowiedni moment, aby rozmawiać o transferach. Ferran może grać jako „9”. PSG wygrało Ligę Mistrzów bez takiego piłkarza gracza w polu karnym. Rozmowa o „9” w tej chwili nie jest potrzebna, chociaż są dobrzy gracze na tej pozycji – dodał były piłkarz Blaugrany.