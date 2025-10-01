De Jong dostał ofertę. Podjął decyzję i podpisze kontrakt

Frenkie de Jong doszedł do porozumienia z Barceloną ws. podpisania kontraktu. Holenderski pomocnik zwiąże się umową do 2029 roku, o czym poinformował Carlos Monfort z dziennika "Sport".

3PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Barcelona porozumiała się z de Jongiem, umowa do 2029 roku

Barcelona z pewnością ma jedną z najlepszych drużyn obecnie na świecie. Wiadomo jednak, że tak, jak w każdym klubie, pojawiają się sytuację, gdy trudno utrzymać ją na kolejne sezony. Tego lata władzom klubu ze stolicy Katalonii to się udało, ale od jakiegoś czasu mówi się przecież, że w letnim okienku transferowym z zespołu mógłby odejść chociażby Frenkie de Jong. Wówczas wygasa bowiem umowa 28-letniego pomocnika.

Teraz jednak doszło do ostatecznej decyzji. Według informacji przekazanych przez Carlosa Monforta z dziennika „Sport”, Barcelona doszła do pełnego porozumienia z Frenkiem de Jongiem. Oznacza to, że Holender podpisze nową umowę z klubem, która obowiązywać będzie do końca czerwca 2029 roku. Podpisy i ogłoszenie tej decyzji to kwestia czasu.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii w sumie sześć spotkań, w których zanotował jedną asystę. Łącznie dla Barcelony pomocnik ma 265 występów i 19 goli oraz 24 ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” aktualnie wycenia jednego z liderów zespołu Hansiego Flicka na 45 milionów euro. Z pewnością więc będzie to dobra decyzja dla fanów Blaugrany.

Zobacz także: Ter Stegen ma wsparcie Barcelony. Flick oczekuje porozumienia

