Real podjął ostateczną decyzję. Legendarny obrońca opuści Madryt

09:50, 17. lutego 2026 14:36, 17. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fabrizio Romano

Real Madryt nie przedłuży wygasającego kontraktu z Davidem Alabą. 33-letni stoper opuści ekipę Królewskich po obecnym sezonie - poinformował Fabrizio Romano.


Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

David Alaba rozstanie się z Realem Madryt

Kontrakt Davida Alaby z Realem Madryt obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a stołeczny klub podjął już ostateczną decyzję w sprawie przyszłości środkowego obrońcy. Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, 111-krotny reprezentant Austrii nie będzie kontynuował swojej kariery na Santiago Bernabeu. Władze wicemistrza La Ligi nie zamierzają bowiem oferować mu nowej umowy po zakończeniu tego sezonu.

To oznacza, że Alaba podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł dołączyć do nowego zespołu bez kwoty odstępnego. Sprowadzenie tak utytułowanego defensora za darmo może okazać się nie lada okazją rynkową. W tym momencie nie wiadomo, gdzie trafi doświadczony zawodnik, aczkolwiek od dłuższego czasu jego sytuację uważnie monitorują kluby z Arabii Saudyjskiej oraz drużyny ze Stanów Zjednoczonych.

Austriacki stoper dołączył do ekipy Królewskich w 2021 roku po wielu latach spędzonych w Bayernie Monachium. Od tamtej pory 33-letni obrońca rozegrał 126 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst. Z Realem Madryt sięgnął po dwie Ligi Mistrzów, dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz Puchar Króla. Atutami weterana są na pewno wszechstronność i ogromne doświadczenie, choć w ostatnich sezonach był on podatny na różne kontuzje.