Czy Mbappe zagra w El Clasico? Co z kontuzją?

Real Madryt zagra z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Czy Kylian Mbappe wystąpi w El Clasico? Wszystko wskazuje na to, że wyleczył już kontuzję i pojawi się w kadrze meczowej Los Blancos.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

El Clasico o Superpuchar Hiszpanii. Czy Mbappe zagra?

Real Madryt przygotowuje się do drugiego w tym sezonie, a pierwszego w 2026 roku El Clasico. Królewscy zmierzą się z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii. Największym znakiem zapytania pozostaje występ Kyliana Mbappe. Francuz musiał przerwać treningi pod koniec grudnia z powodu kontuzji. Ból w kolanie był zbyt silny i uniemożliwiał mu udział w zajęciach oraz meczach.

Przez ostatnie dni z Hiszpanii docierało coraz więcej sygnałów, że Mbappe wróci na boisko wcześniej niż zakładano. Początkowo przerwa miała potrwać kilka tygodni. Natomiast możliwy był scenariusz, w którym napastnik wraca na półfinałowy mecz z Atletico. O aktualnej sytuacji piłkarz opowiedział więcej Xabi Alonso na konferencji prasowej. „Mbappe czuje się dużo lepiej. Początkowo plan był taki, żeby był gotowy na mecz z Atletico, ale postanowiliśmy, że nie będziemy przyśpieszać jego powrotu. Powiedzieliśmy sobie, że jeśli zagramy w finale, będzie gotowy, w zależności od tego, jak się będzie czuł. Ostateczna decyzja zapadnie po sobotnim treningu” – powiedział.

Wieczorem podczas ostatniego treningu Mbappe normalnie trenował wraz z resztą zespołu. Media szybko obiegły zdjęcia z sobotnich zajęć zespołu. Wszystko wskazuje więc na to, że Xabi Alonso będzie mógł skorzystać z usług francuskiego napastnika.

Kylian is READY 🔥 pic.twitter.com/264g4mZDuC — Madrid Zone (@theMadridZone) January 10, 2026

„Czy warto ryzykować? Musimy oszacować ryzyko. Musimy być odpowiedzialni i żyć z konsekwencjami. Nie podejmujemy ich pochopnie, nie jesteśmy kamikadze” – mówił na konferencji Xabi Alonso o ewentualnym występie Kyliana Mbappe w El Clasico.

Finał Superpucharu Hiszpanii rozpocznie się w niedzielę 11 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na stadionie w Dżuddzie. Trofeum wywalczonego przed rokiem broni FC Barcelona, która pokonała Real Madryt (5:2).