Cristiano Ronaldo czy Mbappe? Ten gwiazdor zdobył szybciej 50 goli dla Realu

Kylian Mbappe zdobył już 50 goli w barwach Realu Madryt. Jednak nie dokonał tego szybciej od Cristiano Ronaldo.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Kylian Mbappe

Kylian Mbappe nie pobił wyczynu Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappe bardzo szybko zapisał się w historii Realu Madryt. Francuski napastnik zdobył już 50 bramek dla Królewskich, ale mimo świetnych liczb nie udało mu się pobić tempa Cristiano Ronaldo. Portugalczyk przekroczył ten próg wcześniej i wciąż pozostaje rekordzistą w tej klasyfikacji.

Mbappe potrzebował 64 meczów, aby dojść do granicy 50 goli. Daje to średnią jednego trafienia co około 104 minuty. W tym dorobku znalazło się dziesięć rzutów karnych i jeden gol z rzutu wolnego. Dla porównania Ronaldo potrzebował tylko 54 spotkań, więc był szybszy o dziesięć występów. Gwiazdor z Madery miał dziewięć bramek z jedenastek i aż osiem z bezpośrednich wolnych.

Warto podkreślić, że Ronaldo nie tylko strzelał częściej, ale też częściej podawał kolegom. Po swoim 50. golu miał już 14 asyst, podczas gdy Mbappe w tym samym momencie uzbierał sześć. Z jednej strony obaj błyszczeli skutecznością, z drugiej strony Portugalczyk dawał drużynie więcej opcji w ofensywie.

Obecnie Mbappe pełni w Los Blancos rolę klasycznej „dziewiątki”, natomiast Ronaldo na początku grał głównie na skrzydle. Francuz zakończył swój debiutancki sezon z rekordem 44 trafień, co do tej pory nie udało się nikomu w Realu. W tym sezonie również utrzymuje świetną formę, notując średnią gola co 75 minut.

Porównania obu snajperów będą powracać jeszcze długo. Mbappe sam podkreślał, że Ronaldo był jego idolem. Portugalczyk też wypowiadał się o Francuzie z uznaniem, zaznaczając, że młodszy kolega powinien znaleźć własny styl gry.