FC Barcelona zdołała w czwartek pokonać na wyjeździe UD Las Palmas (2:1)

Zwycięstwo okupiła jednak kontuzją kluczowego zawodnika – Joao Cancelo

Pierwsze doniesienia na temat zdrowia obrońcy nie są spójne. Wydaje się jednak nieprawdopodobne, by wziął udział w nadchodzącym Superpucharze Hiszpanii

Cancelo raczej nie pomoże Barcelonie w Superpucharze Hiszpanii. A co dalej?

Nowy rok – nowy ja: ten slogan z pewnością nie pasuje do graczy FC Barcelony. Ci w czwartek musieli sporo się napocić, by wywieźć zwycięstwo ze stadionu UD Las Palmas. Dość powiedzieć, że wygrali dopiero w doliczonym czasie gry i to po rzucie karnym, wykonanym pewnie przez Ilkaya Guendogana.

Niewielka poprawa w grze drużyny to jednak nie jedyny problem, z którym mierzyć musi się Xavi Hernandez. Duma Katalonii cierpiała w rundzie jesiennej na prawdziwą plagę kontuzji. Czwartkowy mecz dołożył kolejną do niej cegiełkę. Już w jedenastej minucie, bowiem, Joao Cancelo opuścił murawę. Reprezentant Portugalii doznał urazu kolana. Pierwotnie usiłował jeszcze wrócić na boisko, ale ostatecznie musiał zostać zmieniony przez Andreasa Christensena. Po ostatnim gwizdku szkoleniowiec wyrażał optymizm.

– Wstępnie nie jest to nic groźnego, ale zobaczymy jutro, po badaniach. Nie zapowiada się na nic groźnego – mówił Xavi. Hiszpańskie media nie są nastawione tak pozytywnie. Według dziennikarzy Catalunya Radio, kluczowy gracz wypadnie do końca stycznia. Z kolei dziennikarz Mundo Deportivo jest przekonany, że 29-latka zabraknie podczas nadchodzącego Superpucharu Hiszpanii. Ten odbędzie się w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej. W półfinale FC Barcelona zmierzy się z Osasuną Pampeluna. Pewność będziemy mieli jednak dopiero po piątkowych badaniach.

Cancelo rozegrał w tym sezonie już 22 spotkania. Zanotował w nich trzy bramki i dwie asysty.

