Według informacji serwisu "ideal.es" Kamil Piątkowski, który obecnie gra w zespole RB Salzburg znalazł się na celowniku Granady. Z kolei portal "laroma24.it" informuje, że 23-latek został zaoferowany AS Romie.

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Kamil Piątkowski

Kamil Piątkowski już tej zimy może zmienić klub

Obrońca RB Salzburg znalazł się na celowniku Granady oraz AS Romy

W tym sezonie 23-latek rozegrał 10 spotkań

Sensacyjny ruch?

Kariera Kamila Piątkowskiego nie potoczyła się tak, jak w momencie wyjazdu z Polski sobie to wyobrażano. 23-latek przez spory czas miał problemy z regularną grą w zespole RB Salzburg. Do tego dochodziły liczne kontuzje. W pewnym momencie wydawało się, że jego przygoda w Austrii dobiegnie końca. Teraz jednak wrócił do dość regularnej gry. W tym sezonie rozegrał 10 spotkań, w tym trzy w Lidze Mistrzów.

Mimo wszystko zaskakujące są informacje o potencjalnych przenosinach Piątkowskiego do nowego, mocniejszego klubu. Według portalu “ideal.es” były gracz Rakowa znalazł się w kręgu zainteresowań Granady. Polak miałby być jedną z opcji do wzmocnienia defensywy, a w grę wchodzi wypożyczenie. Z kolei “laroma24.it” donosi, że miał on być zaoferowany Romie. Tu jednak nie jest wiadomo nic więcej o szczegółach rozmów.

