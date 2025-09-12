Były trener Realu zszokował. Postawił Salaha nad Cristiano Ronaldo

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Benitez postawił na Salaha w starciu z Ronaldo

Rafael Benitez zaskoczył kibiców w trakcie wizyty na kanale „Shoot for Love”. Były trener Realu Madryt, który w przeszłości miał napięte relacje z Cristiano Ronaldo, wybrał Mohameda Salaha ponad portugalską gwiazdę.

Benitez prowadził Real tylko przez kilka miesięcy w latach 2015–2016. Jego kadencja była pełna problemów, a jednym z najgłośniejszych tematów stały się plotki o tym, że próbował uczyć Ronaldo, jak wykonywać rzuty wolne. Sam szkoleniowiec wielokrotnie temu zaprzeczał, ale Cristiano wykorzystał sytuację do drwin. Gdy w telewizji zapytano go o rady Beniteza, Portugalczyk roześmiał się niemal do łez, co na długo zapadło kibicom w pamięć.

Dziewięć lat później Hiszpan miał okazję na rewanż. W internetowym programie musiał wskazać swojego faworyta w starciu wielkich napastników. Najpierw postawił na Ronaldo zamiast Thierry’ego Henry’ego, ale w kolejnym etapie wyżej ocenił Mohameda Salaha. – Ronaldo jest być może najlepszym egzekutorem, ale Salah jest bardziej kompletny – stwierdził Benitez.

Choć ostatecznie w finale wyboru zdecydował się na Leo Messiego, sam fakt, że postawił Egipcjanina ponad Ronaldo, odbił się szerokim echem. Wielu kibiców odebrało to jako drobną zemstę za dawne upokorzenia z czasów wspólnej pracy w Madrycie.