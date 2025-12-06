FC Barcelona w sobotę zagra na wyjeździe z Betisem w ramach 15. kolejki La Liga. Robert Lewandowski ma rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych. Oto przewidywane składy na mecz Betis - Barcelona.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski na ławce. W takim składzie Barcelona ma zagrać z Betisem

FC Barcelona po ważnym zwycięstwie w środku tygodnia z Atletico Madryt (3:1) zmierzy się z kolejnym wymagającym przeciwnikiem. Tym razem na Estadio de La Cartuja będą rywalizować o komplet punktów z Realem Betis. Andaluzyjczycy są w dobrej formie, gdyż kontynuują serię ośmiu meczów z rzędu bez porażki. Ostatni raz przegrali pod koniec października, kończąc inną serię ośmiu spotkań bez porażki.

Hansi Flick ma kilka problemów do rozwiązania, jeśli chodzi o wyjściowy skład. Na pewno nie zagra Ronald Araujo oraz Dani Olmo. Urugwajczyk na własne życzenie przebywa na urlopie, a Hiszpan doznał ostatnio kontuzji. Pod znakiem zapytania stoi występ Frenkiego De Jonga, który ostatnio zmagał się z przeziębieniem.

Przewidywane składy na mecz Betis – Barcelona sugerują, że od początku nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Polak ma rozpocząć spotkanie na ławce rezerwowych. Na dziewiątce powinniśmy zobaczyć Ferrana Torresa. Zmiana jest również możliwa na skrzydle i w środku pola. Pod nieobecność Olmo na dziesiątce ma zagrać Raphinha, a jego miejsce po lewej stronie może zająć Marcus Rashford.

Przewidywane składy na mecz Betis – Barcelona wg. dziennika Marca:

Betis: Valles – Valentin, Natan, Bartra, Ruibal – Abde, Deossa, Roca, Antony – Cucho, Fornals

Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Pedri, Garcia, Raphinha – Yamal, Ferran, Rashford