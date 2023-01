PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Sebastien Denis, dziennikarz Foot Mercato, informuje, że Karim Benzema przedłuży kontrakt z Realem Madryt. Obecna umowa Francuza wygasa w czerwcu tego roku.

Real przedłuży kontrakt z Benzemą

Obecna umowa wygasa w czerwcu tego roku

Kontrakt zostanie przedłużony o jeden sezon

Benzema na dłużej w Realu Madryt

Karim Benzema był kluczowym zawodnikiem Realu Madryt w poprzednim sezonie. Został królem strzelców hiszpańskiej La Liga, a także poprowadził Królewskich do triumfu w rozgrywkach ligowych oraz Lidze Mistrzów. Ukonorowaniem doskonałego sezonu francuskiego napastnika było zdobycie prestiżowej nagrody, jaką niewątpliwie jest statuetka Złotej Piłki.

W obecnych rozgrywkach Francuz już tak nie błyszczy. Benzema zmagał się z kontuzją, przez co kilka tygodni był wyłączony z gry, a także nie wziął udziału w mistrzostwach świata, po których zdecydował się na zakończenie reprezentacyjnej kariery. Mimo to wciąż jest ważnym piłkarzem w zespole Carlo Ancelottiego. Udowodnił to także w finale Superpucharu Hiszpanii, gdzie zdobył honorowego gola dla Królewskich w przegranym 1:3 starciu z FC Barceloną.

Sebastien Denis informuje, że Real Madryt zdecydował się nagrodzić Benzemę za dobrą dyspozycję i wkład w sukcesy Królewskich. Jego zdaniem Los Blancos zaoferowali napastnikowi przedłużenie kontraktu o kolejny rok, czyli do czerwca 2024 roku. Jak dodaje wszystko jest już zapięte na ostatni guzik, a wkrótce klub poinformuje o swojej decyzji w oficjalnym komunikacie.

Info : Karim Benzema 🇫🇷🎯💣



La prolongation de Karim Benzema au Real Madrid jusqu'en juin 2024 est d'ores et déjà actée. Annonce imminente. https://t.co/33JMt4ckQg — Sébastien Denis (@sebnonda) January 15, 2023

Karim Benzema rozegrał w obecnym sezonie szesnaście spotkań biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Zdobył dziesięć goli i zaliczył jedną asystę.

