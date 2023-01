PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Według hiszpańskich doniesień, Inter Mediolan prowadzi zaawansowane negocjacje z Barceloną w sprawie transferu Memphisa Depaya. W ramach wymiany na Camp Nou miałby powędrować Joaquin Correa.

Depay może trafić do Interu Mediolan

Holender zostanie włączony w transakcję wymiany z Correą

Wszystkie strony czekają na odpowiedź Holendra

Correa za Depaya? Inter i Barcelona prowadzą zaawansowane negocjacje

W ostatnim czasie dużo mówi się o transferze Memphisa Depaya, ale w kontekście Atletico Madryt. Rojiblancos poszukują nowego ofensywnego zawodnika po odejściu Joao Felixa do Chelsea. Hiszpańskie media na bieżąco informują o postępach w negocjacjach obu klubu. Chłodne relacje panujące między dwoma klubami z pewnością nie ułatwiają jednak rozmów, a sprzeczne oczekiwania jeszcze bardziej utrudniają sfinalizowanie transferu Holendra.

Tymczasem Gerard Romero poinformował o zwrocie akcji w sprawie odejścia Memphisa Depaya z FC Barcelony. Jego zdaniem Katalończycy prowadzą zaawansowane rozmowy z Interem Mediolan w sprawie wymiany zawodników, w ramach której Joaquin Corrrea miałby przenieść się do Hiszpanii, a w przeciwną stronę miałby pójść Holender.

Co ciekawe, według Romero oba kluby oraz Correa osiągnęli porozumienie w tej sprawie i wszyscy czekają teraz na odpowiedź Memphisa Depaya, który musi zdecydować, czy chce przenieść się do Włoch.

Depay dołączył do Barcelony jako wolny zawodnik z Olympique Lyon latem 2021 roku, ale jego kontrakt obowiązuje tylko do 30 czerwca tego roku, a jego zarobki są uważane za problem dla finansów klubu. Ponadto Holender po przyjściu Xaviego spadł w klubowej hierarchii i ma na swoim koncie jedynie osiem występów w tym sezonie.

Jeśli chodzi o Correę, prawdopodobnie byłoby to wypożyczenie z opcją wykupu, a nie zwykła wymiana, biorąc pod uwagę, że jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2025 roku, a do Interu trafił z Lazio za blisko 30 milionów euro zaledwie przed dwoma laty.

W ostatnim czasie pojawiły się też sugestie, że oba kluby rozmawiają o możliwej wymianie Marcelo Brozovicia i byłego pomocnikiem Milanu Francka Kessiego, który latem trafił na Camp Nou. Według mediów ewentualny transfer z udziałem Depaya i Correy nie będzie powiązany z dalszymi rozmowami w sprawie Brozovicia i Kessiego.

