Bellingham zaskoczył przed kamerami. To najbardziej utalentowany piłkarz Realu

Jude Bellingham tuż po rewanżowym meczu z Manchesterem City wyróżnił jedną z gwiazd Realu Madryt. Anglik stwierdził, że to prawdopodobnie najbardziej utalentowany piłkarz w drużynie Królewskich.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius, Mbappe, Bellingham i Rodrygo

Bellingham wyróżnił gwiazdę Realu Madryt

Real Madryt pokonał Manchester City 6:3 w dwumeczu i awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jednym z głównych bohaterów obu spotkań był Jude Bellingham, który w pomeczowej rozmowie ze stacją CBS Sports wychwalał swoich kolegów z drużyny.

Anglik przyznał przede wszystkim, że współpraca Kyliana Mbappe z Viniciusem musi być koszmarem dla obrońców. Jednak później znaczącą część wypowiedzi poświęcił Rodrygo, który często bywa pomijany, a wykonuje równie ciężką pracę. Jude Bellingham stwierdził nawet, że to chyba najbardziej utalentowany i najbardziej obdarzony technicznie zawodnik w ekipie Królewskich.

Zobacz WIDEO: Absurdalnie wysokie wyceny piłkarzy Realu Madryt

– Rodrygo? Jest strasznie niedoceniany. Dla mnie to chyba najbardziej utalentowany i najbardziej obdarzony technicznie zawodnik w naszej drużynie. To, co potrafi zrobić z piłką, jest niesamowite – powiedział angielski pomocnik, cytowany przez serwis RealMadryt.pl.

– Rodrygo najwięcej poświęca się dla drużyny. Wszyscy wiedzą, że jego ulubiona pozycja to lewa strona, ale pracuje też niesamowicie na prawym skrzydle, gdzie nie czuje się najlepiej. A mimo to nigdy nie narzeka, po prostu wykonuje swoją robotę – dodał Bellingham.

Pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów odbędą się 4 i 5 marca. Co ciekawe, zabraknie w nich Bellinghama, który będzie pauzował za żółte kartki.