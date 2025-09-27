Real Madryt planuje wzmocnić latem 2026 roku atak. Na liście życzeń Florentino Pereza znalazł się Harry Kane z Bayernu Monachium, który może stać się transferowym hitem.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane marzeniem Florentino Pereza z Realu Madryt

Real Madryt nie tak dawno zakończył letnie okno transferowe, ale według medialnych doniesień stołeczny klub już analizuje rynek pod kątem wzmocnień ofensywy przy okazji kolejnej sesji transferowej. Ciekawe informacje przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło podaje, że na liście życzeń Królewskich znalazł się Harry Kane. Angielski napastnik aktualnie reprezentuje barwy Bayernu Monachium. 32-latek ma kontrakt ważny do 2027 roku. Choć władze Bayernu chcą zatrzymać zawodnika, potencjalnych kandydatów do jego pozyskania nie brakuje. Real nie jest jedynym klubem zainteresowanym snajperem. Kane znajduje się także na radarze Chelsea, Manchesteru United oraz Tottenhamu Hotspur.

Madrytczycy planują sprowadzić nowego gracza do ataku, aby zwiększyć rotację w ofensywie. Argumentami przemawiającymi za Kane’em są jego skuteczność, gra głową, siła fizyczna oraz regularne zdobywanie bramek, wymienia Fichajes.net. Xabi Alonso, jako nowy trener Realu, ma być świadomy potrzeb drużyny i wierzyć, że Anglik mógłby wnieść świeżą energię do szatni.

Za transferem Kane’a przemawia także to, że zawodnik, mimo ważnej umowy, może być stosunkowo łatwo dostępny. W przypadku przeprowadzki do Madrytu rywalizowałby o miejsce w składzie z Viniciusem Juniorem, Rodrygo, Kylianem Mbappe oraz Franco Mastantuono.

W tym sezonie napastnik Bayernu rozegrał 13 spotkań, w których zdobył aż 18 bramek i zanotował cztery asysty.

