Hansi Flick rozważa opuszczenie Barcelony po zakończeniu obecnego sezonu. Joan Fontes ujawnia, co działo się w klubie w ostatnich dniach. Ma to związek z zachowaniem Lamine Yamala.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick może odejść. Barcelona stanęła po stronie Yamala

Hansi Flick w swoim debiutanckim sezonie w Katalonii poradził sobie znakomicie. Barcelona zdominowała Real Madryt na krajowym podwórku, zdobywając mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla. Otarła się również o finał Ligi Mistrzów, odpadając po szalonym dwumeczu w półfinale z Interem Mediolan. Grała przy tym znakomitą i atrakcyjną piłkę, stawiając w dużej mierze na wychowanków z La Masii.

Obecna kampania zapowiada się już znacznie ciężej. Jej początek nie jest wymarzony, a porażki z PSG i Sevillą pokazały, że zespół mierzy się z różnymi problemami. W jego grze brakuje intensywności, czym imponował jeszcze kilka miesięcy temu. W dodatku, wciąż nie udało się znaleźć odpowiedniego partnera dla Pau Cubarsiego po odejściu Inigo Martineza, a to negatywnie wpływa na postawę defensywy.

Sensacyjne wieści w sprawie sytuacji w Katalonii przekazał Joan Fontes. Okazuje się, że doszło tam do rozłamu, a Flick być może w kolejnym sezonie nie będzie już prowadził Barcelony. Niemiec poważnie rozważa odejście z klubu, a tłem tych problemów jest konflikt z największą gwiazdą. Lamine Yamal przy okazji meczu z PSG spóźnił się na rozgrzewkę i za karę miał usiąść na ławce rezerwowych. Interwencja Deco przywróciła go do składu, ale Flick źle to zniósł i zdystansował się od władz klubu. Poczuł, że stracił autorytet w szatni, z czym nie może się pogodzić.