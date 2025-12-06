Barcelona zmiażdżyła sensację La Liga. Hat-trick napastnika [WIDEO]

Barcelona rozbiła na wyjeździe Real Betis (5:3) w meczu La Liga. Bohaterem spotkania był Ferran Torres, który skompletował hat-tricka i poprowadził mistrzów Hiszpanii do kolejnego zwycięstwa.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Hat-trick Ferrana Torresa w Sewilli

FC Barcelona w sobotnie popołudnie zmierzyła się na wyjeździe z Realem Betis w 15. kolejce La Liga. Spotkanie odbyło się na Estadio La Cartuja. Duma Katalonii przystępowała do meczu w doskonałych nastrojach po zwycięstwie nad Atletico Madryt (3:1), które pozwoliło zespołowi utrzymać pierwsze miejsce w tabeli.

Do kadry meczowej powrócili Frenkie de Jong i Fermin Lopez. Wielką sensacją była jednak decyzja trenera Hansiego Flicka, który od pierwszych minut postawił na Roony’ego Bardghjiego. Z kolei Robert Lewandowski rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, podobnie jak Wojciech Szczęsny. Real Betis to jedna z największych rewelacji tego sezonu pod wodzą Manuela Pellegriniego. Drużyna z Sewilli zajmuje obecnie 5. miejsce w tabeli.

Już w 6. minucie gospodarze zaskoczyli Katalończyków. Na listę strzelców wpisał się Antony. Brazylijczyk wykorzystał nierozważność defensywy Barcelony, dając swojej drużynie prowadzenie. Mistrzowie Hiszpanii odpowiedzieli błyskawicznie. W ciągu zaledwie trzech minut dwie bramki zdobył Ferran Torres.

W 31. minucie spotkania fenomenalnym strzałem do siatki popisał się Roony Bardghji, który potwierdził, że zasłużył na miejsce w składzie. Jeszcze przed przerwą klasę pokazał Torres, kompletując hat-tricka. Hiszpański snajper rywalizuje o miejsce w jedenastce z Lewandowskim.

Po zmianie stron goście poszli za ciosem. W 59. minucie bramkę z rzutu karnego zdobył Lamine Yamal, dla którego było to szóste trafienie w bieżącym sezonie ligowym. W końcówce meczu na listę strzelców wpisali się Diego Llorente i Cucho Hernandez. Ostatecznie gospodarze przegrali z Barceloną (3:5). Lewandowski nie podniósł się z ławki. Katalończycy za tydzień podejmą Osasuną Pampeluna w lidze, choć wcześniej zagrają jeszcze w Lidze Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt.

Real Betis – FC Barcelona 3:5 (1:4)

1:0 Antony 6′

1:1 Ferran Torres 11′

1:2 Ferran Torres 13′

1:3 Roony Bardghji 31′

1:4 Ferran Torres 40′

1:5 Lamine Yamal 59′ (k)

2:5 Diego Llorente 85′

3:5 Cucho Hernadnez 90′ (k)