Barcelona zareagowała na porażkę Polski. To napisali Lewandowskiemu

00:37, 1. kwietnia 2026
Źródło: FC Barcelona

Robert Lewandowski otrzymał wsparcie od FC Barcelony po porażce ze Szwecją. Katalończycy umieścili wpis w mediach społecznościowych. "Lewy, głowa do góry" - napisała Blaugrana.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

To koniec marzeń o Mistrzostwach Świata. Po bardzo dobrym meczu niestety reprezentacja Polski przegrywa ze Szwecją (2:3). Zabrakło trochę szczęścia i skuteczności. Mimo że Biało-Czerwoni byli lepsi, to na mundial pojedzie drużyna Trzech Koron. Dla Roberta Lewandowskiego była to ostatnia szansa, żeby wystąpić w elitarnych rozgrywkach reprezentacyjnych. Mało prawdopodobne, że w 2030 roku wciąż będzie grał w kadrze. Miałby wtedy 42 lata! O przyszłości w kadrze opowiedział w rozmowie z TVP Sport.

Na porażkę reprezentacji Polski zareagowała FC Barcelona. Katalończycy umieścili wpis w mediach społecznościowych, jednocześnie gratulując Roony’emu Bardghji, a także pocieszając Roberta Lewandowskiego.

– Roony i Szwecja zakwalifikowali się na Mistrzostwa Świata, wygrywając z Polską (3:2) Roberta Lewandowskiego. Gratulację Roony. Lewy, głowa do góry – napisała FC Barcelona w mediach społecznościowych.

Lewandowski wróci teraz do Hiszpanii, gdzie będzie walczył z Blaugraną o mistrzostwo La Liga oraz triumf w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale europejskich pucharów zmierzą się z Atletico Madryt. Z kolei w lidze zajmują 1. miejsce z przewagą czterech punktów nad Realem Madryt.

