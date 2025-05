Barcelona z rekordem w El Clasico. Jeszcze nigdy tyle nie zarobiła

Barcelona ma za sobą niezwykle udaną niedzielę. Duma Katalonii wygrała El Clasico i przybliżyła się do mistrzostwa La Liga. Na dodatek zanotowała rekordowy przychód z dnia meczowego, informuje radio RAC1.

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona triumfuje i zgarnia wielką „nagrodę”

Od 0:2 do 4:3 – w El Clasico emocji nie zabrakło. Chociaż po 14 minutach Barcelona przegrywała z Realem Madryt dwoma bramkami, to zdołała odrobić straty i sięgnąć po niezwykle ważne zwycięstwo. Dzięki wygranej w pojedynku z Królewskimi Blaugrana ma już siedem punktów przewagi nad największym rywalem. A do końca sezonu pozostały już tylko trzy mecze.

Sukces sportowy Dumy Katalonii to także jej sukces finansowy. Radio RAC1 ujawniło przychód z El Clasico. Wyniósł on aż 13,8 miliona euro. Klub potwierdził, że hitowy pojedynek na wzgórzu Montjuïc, czyli na Estadi Olímpic Lluís Companys, zapisał się na kartach historii – Barcelona jeszcze nigdy nie zarobiła tyle w dniu meczowym.

Oczywiście nie sposób pominąć faktu, iż spory wpływ na zysk miały wysokie ceny biletów. Najniższa kwota, jaką należało zapłacić za obejrzenie meczu na stadionie, wynosiła od 200 do 250 euro. Dotyczyła ona sektorów zlokalizowanych za każdą bramką. Najwyższy bilet na mecz, który nie był biletem VIP, wyceniono na 750 euro, natomiast wejściówki na boczne sektory kosztowały około 495 euro.