Barcelona z atrakcyjną ofertą. Najważniejsze… bezpieczeństwo

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona przedłuży tournee?

W jaki sposób Barcelona zamierza przygotować się do nadchodzącego sezonu? Duma Katalonii uda się do Azji, gdzie rozegra trzy towarzyskie spotkania. 27 lipca ekipa Hansiego Flicka zmierzy się z Visselem Kobe z Japonii, natomiast później czekają ją dwa mecze w Korei Południowej – 31 lipca z FC Seoul i 4 sierpnia z Daegu FC.

Tournee Blaugrany może się wydłużyć – w biurach Camp Nou analizowana jest kusząca oferta. O szczegółach pisze Carlos Monfort. – Chodzi o otwarty trening w Bahrajnie przed wyjazdem do Japonii. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w ciągu najbliższych godzin, w zależności od decyzji zarządu i Deco, zawsze za zgodą Hansiego Flicka, który dba o odpoczynek i regenerację swoich zawodników – twierdzi dziennikarz portalu Sport.

Propozycja płynąca z Bahrajnu na pewno jest atrakcyjna finansowo, jednak Javi Miguel zwraca uwagę na istotny szczegół. Lokalizacja azjatyckiego państwa nie pozostaje bez znaczenia. – Nie wiem, czy to dobry pomysł, aby jechać do kraju oddalonego o 100 km od Iranu, bez względu na to, ile pieniędzy położą na stole. Miejmy nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek, a nie pieniądze – zauważa Miguel.

Jaką decyzję podejmie Barcelona? Mistrzowie Hiszpanii walczą o kolejne transfery i szukają wpływów do budżetu, ale ostatecznie najważniejsze i tak jest bezpieczeństwo całej drużyny.