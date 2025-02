Barcelona i Yamal usiądą do rozmów. Dwa razy wyższy kontrakt to mało!

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal ma dostać nowy kontrakt w Barcelonie

FC Barcelona w fazie ligowej Ligi Mistrzów zajęła 2. miejsce, dzięki czemu zagwarantowała sobie bezpośredni awans do 1/8 finału. O awans do ćwierćfinału Duma Katalonii powalczy z Benfiką. Podczas spotkania w Portugalii ma dojść do ważnego spotkania zarządu z Jorge Mendesem. Tematem rozmów będzie przedłużenie kontraktu z Lamine Yamalem.

Obecna umowa wygasa w czerwcu 2026 roku, lecz nie odzwierciedla statusu, ani obecnych umiejętności wychowanka La Masii. Kilka szczegółów nowej umowy dla 17-latka ujawnił dziennikarz Ferran Martinez z Mundo Deportivo.

Zobacz wideo: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Aktualnie zarobki Lamine Yamala należą do jednych z najmniejszych w pierwszym zespole. Nastolatek zarabia minimalną płacę, która przysługuje zawodnikom seniorskiej drużyny. Znacznie większe kwoty wpływają na jego konto za sprawą różnych premii.

W związku z niesamowitym rozwojem oraz rosnącym statusem w drużynie Lamine Yamal ma otrzymać propozycję nowego kontraktu. Długość dokumentu ma obowiązywać do czerwca 2030 roku. Pierwotnie wynagrodzenie skrzydłowego miało być dwukrotnie wyższe, lecz jak sugeruje źródło, taka podwyżka nie zadowoli ani zawodnika, ani agenta. Joan Laporta i Deco wiedzą, że pensję trzeba dostosować do tego, jakim obecnie piłkarzem jest Lamine Yamal. Równocześnie pamiętając o tym, aby nie nadszarpnąć klubowego budżetu.

Yamal w tym sezonie może pochwalić się zdobyciem 11 goli i zanotowaniem 16 asyst w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach.