Yamal bez błysku. Flick zapowiada, co będzie w El Clasico

fot. rosdemora Na zdjęciu: Lamine Yamal i Hansi Flick

Yamal jest w pełni gotowy. Flick wierzy w jego talent

Lamine Yamal w zasadzie od samego początku sezonu mierzy się z problemami zdrowotnymi. Opuścił już cztery ligowe mecze Barcelony, a do pełnej sprawności wrócił po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Najpierw zaliczył asystę w spotkaniu z Gironą, a we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów z Olympiakosem też zanotował asystę, a do tego wykorzystał rzut karny.

Choć liczby się zgadzają, nie był to wybitny występ gwiazdora Blaugrany. Pojawiają się więc obawy, że ten nie jest jeszcze w pełni gotowy do grania i odczuwa dyskomfort po urazie. Hansi Flcik zapewnia jednak, że nic takiego nie ma miejsca, a Yamal z każdym dniem będzie się prezentować coraz lepiej. Wierzy, że otoczka El Clasico pomoże mu wrócić na swój najwyższy poziom.

– Nie ma żadnych problemów. Dla niego i dla całej drużyny zwycięstwo było tu najważniejsze. Dla mnie również, tak samo jak zdobywanie bramek. W niedzielę na pewno zobaczycie innego Lamine. Kiedy spojrzycie na zeszły rok, kiedy graliśmy dobry mecz to on zawsze wyglądał świetnie. Nie mam co do niego wątpliwości – zapowiedział szkoleniowiec Barcelony.

W niedzielę Barcelona zmierzy się z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Yamal jest oczywiście przewidziany do gry w wyjściowej jedenastce. W zeszłym sezonie błyszczał w tych meczach, notując w sumie trzy gole oraz dwie asysty.