Yamal bez błysku. Flick zapowiada, co będzie w El Clasico

08:46, 22. października 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Lamine Yamal zagrał w meczu Ligi Mistrzów. Choć zdobył bramkę, jego występ nie zachwycił. Hansi Flick pozostaje spokojny i zapowiada, że przeciwko Realowi Madryt gwiazdor Barcelony zaprezentuje się znacznie lepiej.

Lamine Yamal i Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. rosdemora Na zdjęciu: Lamine Yamal i Hansi Flick

Yamal jest w pełni gotowy. Flick wierzy w jego talent

Lamine Yamal w zasadzie od samego początku sezonu mierzy się z problemami zdrowotnymi. Opuścił już cztery ligowe mecze Barcelony, a do pełnej sprawności wrócił po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Najpierw zaliczył asystę w spotkaniu z Gironą, a we wtorkowym starciu Ligi Mistrzów z Olympiakosem też zanotował asystę, a do tego wykorzystał rzut karny.

Choć liczby się zgadzają, nie był to wybitny występ gwiazdora Blaugrany. Pojawiają się więc obawy, że ten nie jest jeszcze w pełni gotowy do grania i odczuwa dyskomfort po urazie. Hansi Flcik zapewnia jednak, że nic takiego nie ma miejsca, a Yamal z każdym dniem będzie się prezentować coraz lepiej. Wierzy, że otoczka El Clasico pomoże mu wrócić na swój najwyższy poziom.

– Nie ma żadnych problemów. Dla niego i dla całej drużyny zwycięstwo było tu najważniejsze. Dla mnie również, tak samo jak zdobywanie bramek. W niedzielę na pewno zobaczycie innego Lamine. Kiedy spojrzycie na zeszły rok, kiedy graliśmy dobry mecz to on zawsze wyglądał świetnie. Nie mam co do niego wątpliwości – zapowiedział szkoleniowiec Barcelony.

W niedzielę Barcelona zmierzy się z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. Yamal jest oczywiście przewidziany do gry w wyjściowej jedenastce. W zeszłym sezonie błyszczał w tych meczach, notując w sumie trzy gole oraz dwie asysty.

POLECAMY TAKŻE

Wojciech Szczęsny
Szczęsny oceniony po meczu Barcelony. Tym się naraził
Robert Lewandowski
Lewandowski przed wielkim transferem. Ten gigant już usłyszał „tak”
Thibaut Courtois
Courtois dosadnie podsumował Barcelonę. Fałszowanie rywalizacji