Barcelona wygrała z Betisem po hat-tricku Ferrana Torresa

Po meczu na Estadio Benito Villamarin Xavi odniósł się nie tylko do zakończonego spotkania

Trener Blaugrany nawiązał do kontrowersji w pojedynku Real – Almeria

Barcelona wygrywa z Betisem, Xavi komentuje mecz Realu

Sześć goli, hat-trick i asysta Ferrana Torresa, a także dwubramkowe prowadzenie, które Barcelona straciła po sześciu minutach chwały Isco – w spotkaniu na Estiadio Benito Villamarin działo się więcej, niż można było się tego spodziewać przed pierwszym gwizdkiem. Jednak mimo tego na pomeczowej konferencji prasowej pojawiły się tematy, które niekoniecznie dotyczyły zakończonego pojedynku.

Jak się okazało, Xavi był na bieżąco z wydarzeniami z Madrytu. Trener Blaugrany skomentował kontrowersje w rywalizacji Real – Almeria:

– Podzielam refleksję Gaizki Garitano (trenera Almerii) i Alfredo Relaño, bardzo dobrego dziennikarza. Będzie bardzo trudno wygrać tę ligę. Powiedziałem to już po meczu z Getafe. Widziałem rzeczy, które się nie powinny mieć miejsca. Musimy nadal wygrywać, ale są rzeczy, których nie możemy kontrolować. Wszyscy to dzisiaj widzieli. Pamiętam karnego w pojedynku Getafe i bramkę w Granadzie. Mielibyśmy sześć punktów więcej. To nie są wymówki, to rzeczywistość – powiedział szkoleniowiec Dumy Katalonii.