Barcelona wygrała, lecz najwięcej emocji było poza boiskiem

08:23, 1. marca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona zafundowała kibicom na Spotify Camp Nou popołudnie pełne emocji i nieoczywistych historii. Na trybunach i przy linii bocznej działo się równie wiele co na murawie, a niektóre sceny zaskoczyły nawet stałych bywalców stadionu, twierdzi "Sport".

Lamine Yamal
Obserwuj nas w
rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona – Villarreal: kulisy meczu

FC Barcelona przyciągnęła ponad 44 tysiące widzów, którzy oglądali recital Lamine’a Yamala. Osiemnastolatek ponownie zachwycił swobodą i odwagą, a jego występ wywoływał dreszcze na trybunach. Pedri wrócił do gry, a Fermin dołożył dwa kolejne kluczowe podania. Bernal rozpoczął mecz w podstawowym składzie i w najbliższych tygodniach ma odegrać istotną rolę pod nieobecność Frenkiego de Jonga.

Wokół stadionu toczyła się równoległa rywalizacja związana z wyborami. Wolontariusze poszczególnych prekandydatów zbierali podpisy i dochodziło do zaskakujących sytuacji. Jeden z ludzi Círii poprosił o podpis samego Víctora Fonta. Z kolei wolontariusz Fonta zdjął kamizelkę, gdy zobaczył Laportę i poprosił go o wspólne zdjęcie.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Joan Laporta zmienił tym razem swoje miejsce na trybunach i usiadł wysoko w centralnej części stadionu. Teoretycznie pozostawał z dala od loży honorowej, lecz kamery i tak często go pokazywały. Wspólnie ze współpracownikami podskakiwał przy przyśpiewce „madridista qui no boti”. Zarejestrowano też jego wymowny gest w stronę trybun.

Nerwowo zrobiło się również przy linii bocznej. Po ostrym nadepnięciu na Lamine Yamala Hansi Flick miał pretensje do Marcelino, że Villarreal nie wybił piłki. Doszło do krótkiej sprzeczki, a na murawie Raphinha dyskutował z rywalami i zobaczył żółtą kartkę. Później niemiecki szkoleniowiec przeprosił swojego odpowiednika i obaj uznali sprawę za zamkniętą.

Niecodzienną scenę stworzył także Alejandro Balde. Obrońca po nieudanej akcji z frustracji mocno kopnął piłkę w stronę trybun i trafił jednego z kibiców. Szybko jednak podszedł do poszkodowanego i przeprosił za swoje zachowanie.

Zobacz również: GieKSa rośnie w siłę, a Nowak nie zwalnia. To już nie jest przypadek [ROZMOWA]