Barcelona wybrała następcę Flicka, jeśli nie przedłuży kontraktu

19:26, 2. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  El Nacional

FC Barcelona wskazała następcę Hansiego Flicka, jeśli trener nie przedłuży kontraktu wygasającego w czerwcu 2027 roku. Według El Nacional nowym szkoleniowcem Blaugrany miałby zostać Cesc Fabregas.

Hansi Flick
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Fabregas faworytem do zastąpienia Flicka, jeśli odejdzie z FC Barcelony

FC Barcelona na ten moment skupia się na wyborach prezydenckich, które odbędą się 15 marca. Duże szanse na zwycięstwo ma Joan Laporta, który rządzi w klubie od 2021 roku. Działacza w zbliżających się wyborach poparł m.in. Hansi Flick, czyli trener Blaugrany. Między innymi od tego, czy 63-latek ponownie zostanie wybrany, zależy przyszłość niemieckiego szkoleniowca.

Jakiś czas temu pojawiały się informacje, że Flick może zrezygnować jeszcze przed wypełnieniem umowy. Obecny kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. W przeszłości media informowały nawet o potencjalnych kandydatach na stanowisko trenera.

Według informacji serwisu El Nacional w Barcelonie wskazali nazwisko trenera, który ma największe szanse na zastąpienie Flicka. Ma nim być Cesc Fabregas, czyli obecny opiekun włoskiego Como. Hiszpan wykonuje fantastyczną pracę w klubie Serie A, co zostało zauważone przez topowe drużyny w Europie. W kontekście byłego piłkarza Dumy Katalonii pisano także o Manchesterze City.

Na ten moment trudno przewidzieć, kiedy Flick zdecyduje się odejść. Może to być po zakończeniu obecnego sezonu lub po wypełnieniu kontraktu. Nie można wykluczyć również scenariusza, w którym 61-latek parafuje nowy kontrakt. Joan Laporta i Deco regularnie podkreślają, że są zadowoleni z pracy, jaką dotychczas wykonał z drużyną.

