Barcelona wraca na Camp Nou. Laporta ujawnił

FC Barcelona jest coraz bliżej powrotu na zmodernizowany Camp Nou. Joan Laporta potwierdził, że klub planuje rozegrać pierwszy mecz na własnym stadionie już pod koniec listopada, a wszystkie bilety na piątkowy otwarty trening zostały wyprzedane.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Laporta zapowiada wielki powrót Barcelony na Camp Nou pod koniec listopada

FC Barcelona przygotowuje się do historycznego momentu, czyli powrotu na odnowione Spotify Camp Nou. Po serii opóźnień i problemów technicznych klub jest gotowy na testowe otwarcie stadionu. W najbliższy piątek odbędzie się otwarty trening, który ma sprawdzić funkcjonowanie obiektu przed pierwszym meczem. Wszystkie bilety na to wydarzenie zostały sprzedane w kilka godzin, co potwierdza ogromne zainteresowanie kibiców.

Prezydent klubu Joan Laporta podczas wizyty w Brugii nie krył emocji. – Wokół Camp Nou panuje wielkie podekscytowanie. Jesteśmy wdzięczni członkom i kibicom za ich entuzjazm. To wspaniała wiadomość, że wszystkie bilety na trening zostały wyprzedane – powiedział, cytowany przez „SPORT”.

Laporta dodał, że wydarzenie będzie swoistym testem organizacyjnym. – To konieczny krok, by upewnić się, że wszystko działa prawidłowo przed powrotem drużyny na stadion – wyjaśnił. Według jego zapowiedzi, ostateczny powrót Barcelony na Camp Nou nastąpi prawdopodobnie 22 lub 29 listopada, w zależności od wyników prób i uzyskania licencji na użytkowanie obiektu.

Klub spodziewa się otrzymać zgodę na otwarcie trybun w ramach etapu 1B między 12 a 15 listopada. Nowa konfiguracja pozwoli na przyjęcie 45 tysięcy widzów. Prace nad bocznymi trybunami zostały już zakończone, a obecnie trwają jedynie drobne poprawki wykryte podczas ostatnich inspekcji.

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, Blaugrana wróci na Camp Nou tuż po przerwie reprezentacyjnej. Choć spotkanie z Athletic Club 22 listopada może być jeszcze zbyt wczesne, mecz z Alaves tydzień później wydaje się idealną okazją. Co więcej, właśnie 29 listopada przypada 126. rocznica powstania Barcelony, co uczyniłoby ten powrót jeszcze bardziej symbolicznym i wyjątkowym.

Zobacz również: Barcelona domknęła transfer Lewandowskiego. Teraz może odetchnąć z ulgą