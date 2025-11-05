Barcelona domknęła transfer Lewandowskiego. Teraz może odetchnąć z ulgą

FC Barcelona uregulowała ostatnią część należności za transfer Roberta Lewandowskiego. Według najnowszego raportu finansowego klub spłacił ponad 10 milionów euro, które wciąż był winien Bayernowi Monachium, donosi "Sport".

Robert Lewandowski
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona zamyka rozdział finansowy związany z transferem Lewandowskiego

FC Barcelona definitywnie spłaciła zobowiązania wobec Bayernu Monachium związane z transferem Roberta Lewandowskiego. Polak trafił do klubu w 2022 roku za 45 milionów euro i od tego czasu stał się jednym z filarów drużyny. Jego liczby mówią same za siebie. Mimo upływu lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych napastników w Europie.

Jak ujawniła audytowa dokumentacja z sezonu 2024/25, Barca wciąż zalegała Bawarczykom ponad 10,6 miliona euro, co stanowiło około jednej czwartej całkowitej kwoty transferu. Wysokie sumy płatne w ratach to standard przy dużych operacjach, jednak dług wobec Bayernu ciążył klubowi aż do niedawna.

Podczas dorocznego walnego zgromadzenia Bayernu Monachium głos zabrał dyrektor generalny Jan-Christian Dreesen. – Powiem jasno, bo odpowiedź jest prosta: wszystko zostało spłacone – stwierdził, potwierdzając, że Barcelona uregulowała całość zobowiązania za Lewandowskiego.

Kataloński klub wciąż posiada pewne zaległości wobec innych drużyn, między innymi za Raphinhę czy Daniego Olmo. To jednak naturalna praktyka w świecie futbolu, gdzie rozłożenie płatności na raty jest powszechnym rozwiązaniem przy dużych transferach.

W przypadku Lewandowskiego nikt nie ma wątpliwości, że inwestycja się opłaciła. Polak od początku pobytu w Barcelonie nie tylko gwarantuje gole, ale też wnosi doświadczenie i profesjonalizm w kluczowym momencie odbudowy klubu po kryzysie finansowym.

