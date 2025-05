Barcelona wraca do gry! Gol po stałym fragmencie! [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Barcelona – Real: Eric Garcia dał sygnał do ataku

El Clasico rozpoczęło się od mocnego uderzenia. Już w 5. minucie Kylian Mbappe wykorzystał rzut karny podyktowany po faulu Wojciecha Szczęsnego. Polak nie zdołał naprawić błędu Pau Cubarsiego, a później nie udało mu się zatrzymać precyzyjnego uderzenia napastnika Realu. Dziewięć minut później Barcelona przegrywała już 0:2, a z dubletu cieszył się Mbappe.

Podopieczni Hansiego Flicka odpowiedzieli w 19. minucie. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Dani Olmo dośrodkował w pole karne, a Ferran Torres zgrał za siebie. Znakomicie ustawiony Eric Garcia skorzystał z podania 25-letniego napastnika i strzałem głową z bliskiej odległości pokonał bramkarza Realu.

Garcia wpisał się na listę strzelców w drugim meczu z rzędu. Obrońca trafi do siatki także we wtorkowym pojedynku z Interem. To właśnie jego gol dał sygnał do ataku na Giuseppe Meazza.