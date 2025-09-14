Barcelona w niedzielny wieczór mierzy się z Valencią. Hiszpańskie media sugerują, na kogo postawi Hansi Flick. Od pierwszej minuty ma wreszcie zagrać Robert Lewandowski.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski w pierwszym składzie? To najbardziej prawdopodobne

Barcelona zdobyła siedem punktów w trzech spotkaniach, a w niedzielny wieczór zagra przed własną publicznością z Valencią. Na ekipie Hansiego Flicka jest spora presja, bowiem Real Madryt znów wygrał i odskoczył w ligowej tabeli. Aby różnica nie zrobiła się zbyt duża, Blaugrana również musi odpowiedzieć zwycięstwem.

Duma Katalonii mierzy się z obecnie z problemami kadrowymi, a przeciwko Valencii kibice nie zobaczą chociażby Gaviego czy Frenkiego de Jonga. Najpoważniejszym osłabieniem będzie natomiast nieobecność Lamine Yamala, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii z urazem. Klub nie zamierza ryzykować, więc Flick na pewno nie wystawi go w niedzielę do gry.

Na nieobecności Yamala powinien skorzystać Robert Lewandowski. Hiszpańskie media jednogłośnie twierdzą, że po raz pierwszy w tym sezonie zagra w wyjściowej jedenastce. Miejsce 18-latka na skrzydle zajmie Ferran Torres, który do tej pory zastępował Polaka w roli napastnika.

Nie dojdzie za to do zmian między słupkami. Niekwestionowanym numerem jeden od początku sezonu jest Joan Garcia, a Wojciech Szczęsny będzie się przyglądał jego interwencjom z ławki rezerwowych.

Przewidywany skład Barcelony według „AS”

Garcia – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – Casado, Pedri, Fermin – Ferran, Raphinha, Lewandowski