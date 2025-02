Przewidywany skład na mecz Barcelony. Zagrają Szczęsny i Lewandowski?

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Las Palmas: przewidywane składy

Barcelona w poprzedniej kolejce ligi hiszpańskiej dzięki wygranej nad zespołem Rayo Vallecano wskoczyła na fotel lidera. Duma Katalonii wykorzystała potknięcie Realu Madryt i pierwszy raz od jakiegoś czasu zajmuje pierwsze miejsce w stawce. To dobre informacje przed dzisiejszym meczem z UD Las Palmas, bowiem ekipa Hansiego Flicka może liczyć na kolejne zwycięstwo. Rywal wydaje się być absolutnie w zasięgu Blaugrany.

UD Las Palmas to 17. ekipa tego sezonu La Liga. Obecnie zespół z Wysp Kanaryjskich zgromadził na swoim koncie 23 punkty oraz przegrał trzy ostatnie mecze. To powoduje, że pomimo tego, że w tym sezonie Duma Katalonii potrafi sprawić niespodzianki, raczej w negatywnym tego słowa znaczeniu, to tym razem nie może być mowy o stracie punktów, jeśli Barcelona liczy na mistrzostwo Hiszpanii. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że Hansi Flick wystawi na to spotkanie najmocniejszy skład.

WIDEO: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Barcelona przewidywany skład na mecz z Las Palmas: Szczęsny; Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde; Casado, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski.

