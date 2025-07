Barcelona czeka na decyzję. Sprawa ter Stegena coraz bardziej złożona

fot. Dpa picture alliance - Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

La Liga może wpłynąć na długość pauzy Marca-Andre ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen, jego operacja i rehabilitacja to temat, który zyskał ogromne znaczenie w kontekście planów FC Barcelony. Jeszcze w ubiegłym tygodniu Niemiec zapowiadał, że jego przerwa w grze potrwa trzy miesiące, co nie jest uznawane za szczególnie długą absencję. Najnowsze informacje na temat sytuacji bramkarza przekazała „Marca”.

Na ten moment nie pojawił się oficjalny komunikat w sprawie długości rekonwalescencji. Część lekarzy sugeruje jednak, że może ona potrwać nawet ponad cztery miesiące. W związku z tym La Liga musi ustalić, czy przerwa Niemca kwalifikuje się jako długoterminowa. Jak wyjaśnia członek komisji medycznej Jordi Ardevol, aby było to możliwe, ter Stegen musi osobiście wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej organom zarządzającym rozgrywkami.

– Zgoda zawodnika jest warunkiem koniecznym do przetwarzania danych medycznych poza klubem. Im więcej informacji przekaże nam Barcelona, tym lepiej – stwierdził Ardevol, który został wyłączony z procesu decyzyjnego ze względu na swoją wcześniejszą pracę w klubie.

– Do tej pory żaden zawodnik nie odmówił przekazania danych medycznych La Lidze. Klub, który wnioskuje o ocenę kontuzji, przesyła pełną dokumentację, ale do jej rozpatrzenia potrzebne są dwa kluczowe elementy: zgoda zawodnika i opinia lekarska – kontynuował lekarz.

– Zazwyczaj zawodnik i klub szybko dochodzą do porozumienia, informacja trafia do La Ligi, a w ciągu godziny zostaje przekazana do komisji medycznej, która podejmuje decyzję w ciągu 24 godzin. La Liga chce, by takie kwestie były rozstrzygane jak najszybciej – podsumował Ardevol.

Ostateczną decyzję o długości przerwy ter Stegena podejmie trzech lekarzy. Kluczowe w całej sytuacji może jednak okazać się to, że w ostatnim czasie relacje między bramkarzem a klubem były napięte. Barcelona nie sprzeciwiła się bowiem jego ewentualnemu odejściu latem. Miałoby to pomóc w redukcji kosztów wynagrodzeń i umożliwić rejestrację nowych graczy. Sam ter Stegen nie chciał jednak opuszczać zespołu, a sprawę dodatkowo skomplikowała operacja i późniejsza rehabilitacja po zabiegu kręgosłupa.

Przewidywany trzymiesięczny czas rekonwalescenci, o czym informowała Marca, uniemożliwia klubowi zarejestrowanie Joana Garcii, Wojciecha Szczęsnego i Marcusa Rashforda. Cała trójka będzie musiała czekać na decyzję La Liga – pod warunkiem, że ter Stegen zgodzi się udostępnić komisji swoje informacje medyczne do wglądu.

