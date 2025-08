Barcelona w ciężkim szoku po decyzji Ter Stegena. Laporta zaczął działać

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Nerwowo w Barcelonie. Laporta liczy, że Ter Stegen zmieni zdanie ws. raportu

Marc-Andre ter Stegen miał opuścić latem Barcelonę, ponieważ w klubie nie wiążą z nim przyszłości. Mimo to postanowił poddać się operacji, która jakiś czas temu miała miejsce w Bordeaux we Francji. Okres rekonwalescencji po zabiegu ma trwać kilka miesięcy. W związku z tym transfer do innego zespołu jest wykluczony. Co więcej, bramkarz kolejny raz postawił Blaugranę w trudnym położeniu.

Barcelona planowała przesłać raport medyczny dot. stanu zdrowia Ter Stegena do komisji medycznej LaLiga, lecz zawodnik odmówił podpisania dokumentu. W chwili obecnej całą sytuację analizuje dział prawny. Ponadto podjęto decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, ponieważ zarząd uważa, że Niemiec swoją decyzją szkodzi nie tylko klubowi, ale również kolegom z drużyny.

Nowe informacje dot. dalszych ruchów ze strony Katalończyków przekazał Victor Navarro z serwisu Cope. Według dziennikarza Barcelona wierzy, że Ter Stegen po zastanowieniu zmieni zdanie i podpisze raport. Joan Laporta zamierza zorganizować spotkanie z bramkarzem, licząc na to, że obie strony dojdą do porozumienia.

Należy pamiętać, że w tle jest rejestracja Joana Garcii, który ma zostać zgłoszony w miejsce kontuzjowanego reprezentanta Niemiec. Przesłanie raportu medycznego umożliwia uwolnienie 80% wynagrodzenia kontuzjowanego zawodnika, w którego miejsce można zarejestrować innego piłkarza.