Transferowy plan Realu na 2026 ujawniony. Następca Kroosa i Modricia wybrany

Real Madryt jest już w trakcie opracowywania planów transferowych na lato 2026. Według informacji Los Pepes, stołeczny klub może ruszyć po pomocnika Manchesteru City.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt planuje pozyskanie Rodriego z Manchesteru City

Real Madryt od momentu, gdy karierę zakończył Toni Kroos, a następnie z klubem pożegnał się Luka Modrić, rozpoczął poszukiwania zawodnika, który mógłby przejąć rolę lidera w środku pola. Wygląda na to, że głównym celem Królewskich stał się piłkarz broniący barw Manchesteru City. Takie informacje podało źródło Los Pepes.

Według doniesień Real miał już ruszyć po Rodriego i osiągnąć wstępne porozumienie w sprawie transferu z udziałem zawodnika. 29-latek mógłby jednocześnie zmienić pracodawcę na rok przed wygaśnięciem swojego kontraktu z przedstawicielem Premier League.

Manchester City chce jednak za wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której defensywny pomocnik odszedłby na zasadzie wolnego transferu. Na dziś Rodri jest wyceniany na około 110 milionów euro. Gdyby transakcja doszła do skutku, byłby to powrót Hiszpana do Madrytu po kilku latach przerwy.

Warto jednak przypomnieć, że 59-krotny reprezentant Hiszpanii nigdy wcześniej nie grał dla Realu Madryt. Zanim trafił do Premier League, występował w Atletico Madryt, a wcześniej w Villarreal CF.

W obecnym sezonie Rodri rozegrał jak dotąd dziewięć spotkań, notując w nich jedną asystę. Na murawie spędził łącznie ponad 500 minut. Do Manchesteru City trafił w lipcu 2019 roku za kwotę 70 milionów euro.

