Barcelona straciła gwiazdę na dłużej. Ważny zawodnik przejdzie operację

FC Barcelona w najbliższych kilku tygodniach będzie musiała sobie radzić bez Gaviego. Piłkarz przejdzie operację.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona traci Gaviego. Czeka go operacja

FC Barcelona potwierdziła, że Gavi nie uniknie zabiegu chirurgicznego. Hiszpański pomocnik od dłuższego czasu zmagał się z problemami z łąkotką w prawej nodze i mimo leczenia zachowawczego, konieczna okazała się interwencja lekarzy. Klub poinformował, że zawodnik przejdzie artroskopię pod okiem doktora Joana Carlesa Monllau.

Decyzja o zabiegu zapadła po szczegółowych testach medycznych i próbach wysiłkowych, które wykazały, że bez operacji trudno byłoby zapewnić pełny powrót do zdrowia. W komunikacie Barcelony zaznaczono, że po operacji zostanie przedstawiony kolejny raport dotyczący stanu zdrowia piłkarza. Operacja ma na celu jak najszybsze przywrócenie zawodnika do rywalizacji i uniknięcie dalszych powikłań.

Wstępne przewidywania mówią, że przerwa Gaviego potrwa około pięciu tygodni. Choć zabieg nie należy do najbardziej inwazyjnych, dla 21-latka oznacza to opuszczenie kilku ważnych spotkań. Pozytywną wiadomością jest fakt, że uraz nie jest powiązany z jego wcześniejszą, poważniejszą kontuzją tej samej nogi.

Dla Barcelony oznacza to poważne osłabienie w środku pola. Drużyna Hansa Flicka musi przygotować się na grę bez ważnego zawodnika. Gavi nie był ostatnio podstawowym wyborem, ale na pewno miałby swój udział w rotacji przed kluczowym pojedynkami.