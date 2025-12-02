Barcelona dopięła swego! Pudło Lewandowskiego bez konsekwencji [WIDEO]

Barcelona lepsza od Atletico. Olmo i Torres bohaterami
We wtorkowy wieczór na Camp Nou odbył się hit 19. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmowała Atletico Madryt. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla układu czołówki ligowej tabeli, ponieważ oba zespoły walczą o mistrzostwo Hiszpanii.
Niespodziewanie to goście lepiej rozpoczęli dzisiejsze zawody – w 19. minucie Alex Baena wyprowadził ich na prowadzenie. Odpowiedź gospodarzy była jednak szybka, bo już siedem minut później do siatki trafił Raphinha. Barcelona mogła schodzić do szatni z przewagą, ale w 36. minucie Robert Lewandowski zmarnował rzut karny, fatalnie pudłując.
Po przerwie ekipa Dumy Katalonii podkręciła tempo i ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 58. minucie Dani Olmo wykorzystał zamieszanie w polu karnym Atletico i precyzyjnym strzałem pokonał Jana Oblaka. W doliczonym czasie gry wynik rywalizacji na 3:1 ustalił Ferran Torres. Drużyna Hansiego Flicka może więc cieszyć się z trzech punktów oraz cennej wygranej, która pozwoli jej utrzymać pozycję lidera.
Triumf nad zespołem Los Rojiblancos sprawił, że FC Barcelona umocniła się na szczycie klasyfikacji i powiększyła przewagę nad Realem Madryt do czterech oczek.
Ekipa Królewskich swój mecz rozegra jednak dopiero jutro – w środę, 3 grudnia – mierząc się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i może ponownie zmienić sytuację w ligowej stawce, aczkolwiek podopieczni Xabiego Alonso na pewno nie wyprzedzą swojego odwiecznego rywala.
FC Barcelona – Atletico Madryt 3:1 (1:1)
0:1 Alex Baena 19′
1:1 Raphinha 26′
2:1 Dani Olmo 65′
3:1 Ferran Torres 90+6′
