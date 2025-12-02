Barcelona dopięła swego! Pudło Lewandowskiego bez konsekwencji [WIDEO]

23:04, 2. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl / Eleven Sports

FC Barcelona wygrała 3:1 z Atletico Madryt w hitowym meczu rozgrywanej awansem 19. kolejki La Ligi. Robert Lewandowski pomylił się z rzutu karnego w tym spotkaniu, ale mimo tego ekipa Dumy Katalonii ostatecznie zdołała ograć stołeczny zespół.

Robert Lewandowski i Dani Olmo
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Dani Olmo

Barcelona lepsza od Atletico. Olmo i Torres bohaterami

We wtorkowy wieczór na Camp Nou odbył się hit 19. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmowała Atletico Madryt. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla układu czołówki ligowej tabeli, ponieważ oba zespoły walczą o mistrzostwo Hiszpanii.

Niespodziewanie to goście lepiej rozpoczęli dzisiejsze zawody – w 19. minucie Alex Baena wyprowadził ich na prowadzenie. Odpowiedź gospodarzy była jednak szybka, bo już siedem minut później do siatki trafił Raphinha. Barcelona mogła schodzić do szatni z przewagą, ale w 36. minucie Robert Lewandowski zmarnował rzut karny, fatalnie pudłując.

Po przerwie ekipa Dumy Katalonii podkręciła tempo i ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 58. minucie Dani Olmo wykorzystał zamieszanie w polu karnym Atletico i precyzyjnym strzałem pokonał Jana Oblaka. W doliczonym czasie gry wynik rywalizacji na 3:1 ustalił Ferran Torres. Drużyna Hansiego Flicka może więc cieszyć się z trzech punktów oraz cennej wygranej, która pozwoli jej utrzymać pozycję lidera.

Triumf nad zespołem Los Rojiblancos sprawił, że FC Barcelona umocniła się na szczycie klasyfikacji i powiększyła przewagę nad Realem Madryt do czterech oczek.

Ekipa Królewskich swój mecz rozegra jednak dopiero jutro – w środę, 3 grudnia – mierząc się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i może ponownie zmienić sytuację w ligowej stawce, aczkolwiek podopieczni Xabiego Alonso na pewno nie wyprzedzą swojego odwiecznego rywala.

FC Barcelona – Atletico Madryt 3:1 (1:1)

0:1 Alex Baena 19′

1:1 Raphinha 26′

2:1 Dani Olmo 65′

3:1 Ferran Torres 90+6′