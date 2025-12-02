Barcelona dopięła swego! Pudło Lewandowskiego bez konsekwencji [WIDEO]

FC Barcelona wygrała 3:1 z Atletico Madryt w hitowym meczu rozgrywanej awansem 19. kolejki La Ligi. Robert Lewandowski pomylił się z rzutu karnego w tym spotkaniu, ale mimo tego ekipa Dumy Katalonii ostatecznie zdołała ograć stołeczny zespół.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Dani Olmo

Barcelona lepsza od Atletico. Olmo i Torres bohaterami

We wtorkowy wieczór na Camp Nou odbył się hit 19. kolejki La Ligi, w którym FC Barcelona podejmowała Atletico Madryt. Spotkanie miało ogromne znaczenie dla układu czołówki ligowej tabeli, ponieważ oba zespoły walczą o mistrzostwo Hiszpanii.

Niespodziewanie to goście lepiej rozpoczęli dzisiejsze zawody – w 19. minucie Alex Baena wyprowadził ich na prowadzenie. Odpowiedź gospodarzy była jednak szybka, bo już siedem minut później do siatki trafił Raphinha. Barcelona mogła schodzić do szatni z przewagą, ale w 36. minucie Robert Lewandowski zmarnował rzut karny, fatalnie pudłując.

🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈 𝐌𝐀𝐑𝐍𝐔𝐉𝐄 𝐑𝐙𝐔𝐓 𝐊𝐀𝐑𝐍𝐘 ❌



Piłka przeleciała wysoko nad bramką strzeżoną przez Jana Oblaka. 😳 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/9buvrFb1uG — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2025

Po przerwie ekipa Dumy Katalonii podkręciła tempo i ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę. W 58. minucie Dani Olmo wykorzystał zamieszanie w polu karnym Atletico i precyzyjnym strzałem pokonał Jana Oblaka. W doliczonym czasie gry wynik rywalizacji na 3:1 ustalił Ferran Torres. Drużyna Hansiego Flicka może więc cieszyć się z trzech punktów oraz cennej wygranej, która pozwoli jej utrzymać pozycję lidera.

Triumf nad zespołem Los Rojiblancos sprawił, że FC Barcelona umocniła się na szczycie klasyfikacji i powiększyła przewagę nad Realem Madryt do czterech oczek.

Ekipa Królewskich swój mecz rozegra jednak dopiero jutro – w środę, 3 grudnia – mierząc się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:00 i może ponownie zmienić sytuację w ligowej stawce, aczkolwiek podopieczni Xabiego Alonso na pewno nie wyprzedzą swojego odwiecznego rywala.

FC Barcelona – Atletico Madryt 3:1 (1:1)

0:1 Alex Baena 19′

𝐀𝐓𝐋𝐄𝐓𝐈𝐂𝐎 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐘𝐓 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! ⚽



Po analizie VAR trafienie Alexa Baeny zostało uznane! ✅ Jak odpowie Blaugrana? 🔥 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/0InwbasX9D — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2025

1:1 Raphinha 26′

🇧🇷 𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀 𝐍𝐀 𝟏:𝟏! 🤙



Ciasteczko 🍪 od Pedriego i w hiszpańskim hicie mamy remis! 👀 Oj rozkręca nam się ten mecz! 🚂 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/DKnqxKw176 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2025

2:1 Dani Olmo 65′

𝐃𝐀𝐍𝐈 𝐎𝐋𝐌𝐎 𝐒𝐓𝐑𝐙𝐄𝐋𝐀, 𝟐:𝟏 𝐃𝐋𝐀 𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐘! ⚽🔥



Zakotłowało się pod polem karnym, a najlepiej w tym zamieszaniu odnalazł się pomocnik Blaugrany! 💪 #lazabawa 🇪🇦 pic.twitter.com/K8tfik9JuO — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 2, 2025

3:1 Ferran Torres 90+6′