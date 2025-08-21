Barcelona przekazała dobrą wiadomość. Chodzi o Lewandowskiego

Robert Lewandowski opuścił ligową inaugurację z uwagi na uraz. Barcelona przekazała dobre wieści w sprawie stanu zdrowia Polaka. Być może Hansi Flick będzie mógł z niego skorzystać już w następnym meczu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski wraca do zdrowia. Zaraz będzie gotowy

Robert Lewandowski podczas przygotowań do sezonu nabawił się urazu uda, który nieco go wyhamował. Nie wystąpił w ostatnim meczu towarzyskim, a także opuścił ligową inaugurację. Barcelona pod jego nieobecność ograła Mallorcę 3-0, a do siatki trafił Ferran Torres, który bezpośrednio go zastępował. Tego dnia w zespole zadebiutował także Marcus Rashford, którego również Hansi Flick rozważa jako napastnika. Nie ulega wątpliwościom, że Polak w tym sezonie może mieć poważniejszą konkurencję, dlatego ważne jest, aby szybko wrócił na wysokie obroty.

W czwartek reprezentant Polski świętował 37. urodziny. Barcelona z tego względu opublikowała krótki komunikat, informując przy tym, że ten jest już bliski zakończenia procesu rehabilitacji po odniesionym urazie. Niewykluczone, że będzie zdolny do gry już przy okazji najbliższego meczu. W sobotę mistrzowie Hiszpanii podejmą Levante, które w pierwszej kolejce poniosło porażkę.

Lewandowski zapoczątkuje tym samym swój czwarty sezon w barwach Blaugrany. Dotąd rozegrał dla niej 147 spotkań i zdobył 101 bramek. Dwukrotnie świętował mistrzostwo Hiszpanii, do czego dołożył również Puchar Króla oraz dwa Superpuchary Hiszpanii. Jego umowa obowiązuje do 2026 roku, ale odbyły się już rozmowy w sprawie jej przedłużenia, tak aby rozłożyć wynagrodzenie Polaka na dłuższy okres.