FC Barcelona w niedzielę (28 września) zmierzy się przed własną publicznością z Realem Sociedad. Wiadomo, że w bramce zagra Wojciech Szczęsny. Czy do składu wróci także Robert Lewandowski? Oto przewidywana jedenastka Katalończyków.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szczęsny i Lewandowski razem na boisku!

FC Barcelona ma szansę, aby zostać liderem rozgrywek La Liga. W sobotę niespodziewanie przegrał Real Madryt. W derbowym starciu z Atletico podopieczni Xabiego Alonso musieli uznać wyższość rywali, przegrywając aż (2:5). Jeśli w niedzielę (28 września) Duma Katalonii pokona przed własną publicznością Real Sociedad, wyprzedzi Królewskich w tabeli o jeden punkt.

Tydzień poprzedzający spotkanie z Sociedad był dla kibiców Katalończyków słodko-gorzki. Zwycięstwo z Realem Oviedo w 6. kolejce zostało przyćmione problemami zdrowotnymi. Kontuzji doznali Raphinha i Joan Garcia, którzy wypadli na co najmniej miesiąc.

Z racji tego Hansi Flick musiał dokonać zmian w składzie na najbliższe spotkanie. Najważniejszą wiadomością jest fakt, że między słupki wraca Wojciech Szczęsny. Do wyjściowego składu po meczu przerwy wraca także Robert Lewandowski. Ferran Torres, który ostatnio grał na dziewiątce, zostanie przesunięty na skrzydło. To właśnie on ma zastąpić kontuzjowanego Brazylijczyka.

Warto dodać, że w spotkaniu z Sociedad na ławce usiądzie Lamine Yamal. Nastolatek leczył ostatnio uraz, ale ma otrzymać od trenera kilka minut. Na liście zawodników niedostępnych są jeszcze Gavi, Fermin Lopez i Marc-Andre ter Stegen.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Realem Sociedad wg. dziennika Sport:

Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin – De Jong, Olmo, Pedri – Torres, Lewandowski, Rashford