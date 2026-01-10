Barcelona gotowa na finał z Realem. Flick postawił sprawę jasno

FC Barcelona w niedzielę zmierzy się w El Clasico z Realem Madryt. Stawką spotkania będzie Superpuchar Hiszpanii. Przed tym starciem kilka zdań wygłosił szkoleniowiec Blaugrany.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick przed meczem FC Barcelona – Real Madryt

FC Barcelona już w niedzielę stanie przed szansą wywalczenia pierwszego ważnego trofeum w 2026 roku. Katalończycy w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii zmierzą się z Realem Madryt. Gigant z La Liga ma zamiar zrewanżować się Królewskim za ligową porażkę z października minionego roku (1:2). Tymczasem swoimi przemyśleniami przed tym starciem podzielił się trener Barçy.

– Real Madryt ma fantastycznych piłkarzy, światowej klasy i o bardzo wysokiej jakości. Skupiam się jednak na swojej drużynie, na tym, jak podejść do finału i na planie gry. Jesteśmy zmotywowani i chcemy zdobyć trofeum – przekonywał trener Hansi Flick w trakcie konferencji prasowej cytowany przez profil RFEF na platformie X.

Niemiecki szkoleniowiec Blaugrany wprost mówił, że starcie z Królewskimi ma dla Barcelony wyjątkowe znaczenie.

– Finał to coś innego. El Clasico to również coś innego, to mecze, które każdy chce zobaczyć. Liczy się tylko wygrana i dobry występ jutro. Jesteśmy pewni siebie – zaznaczył Flick.

Wygląda na to, że w niedzielnym starciu w szeregach Realu Madryt zagra Kylian Mbappé. Niemiecki trener pozwolił sobie jednocześnie na kilka pochlebnych słów pod adresem Francuza. – Mbappe jest obecnie najlepszym napastnikiem. To piłkarz światowej klasy – powiedział szkoleniowiec Barcelony.

Niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00 czasu polskiego. Rok temu Barcelona w podobnym starciu rozbiła Real Madryt, wygrywając różnicą trzech goli (5:2).