Rashford i Barcelona. Kulisy planu ujrzały światło dzienne

Marcus Rashford i jego przyszłość to temat ciągłych analiz oraz spekulacji. Tymczasem nowymi wieściami na temat Anglika podzielił się na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano.

fot. Maciej Rogowski . Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona ma plan w sprawie Marcusa Rashforda. Wszystko jasne

Marcus Rashford trafił do FC Barcelony z Manchesteru United na zasadzie wypożyczenia. Chociaż ostatnio pojawiły się już informacje, że zawodnik może latem wrócić do klubu z Old Trafford, to jasny przekaz dotyczący przyszłości piłkarza ujawnił w swoich mediach społecznościowych dziennikarz Fabrizio Romano.

Insider na platformie X przekazał, że przedstawiciele klubu z Camp Nou przekazali już Rashfordowi komunikat, iż chcą go zatrzymać. Niemniej na ten moment wyzwaniem dla Barcelony jest uporządkowanie formalności finansowych związanych z ewentualnym ruchem z udziałem zawodnika.

🚨🔵🔴 Barcelona already informed Marcus Rashford and his camp about desire to keep him beyond this season.



No guarantee yet on €30m buy option to be activated, final decision later + based also on financial situation but Barça very happy with Rashy.



🎥 https://t.co/YDcAE3zRTy pic.twitter.com/lIcEUtGXN1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2026

Barcelona porozumiała się z Manchesterem United, że jeśli będzie zainteresowana zatrzymaniem reprezentanta Anglii, może zdecydować się na transfer definitywny z udziałem piłkarza. Musi jednak wyłożyć na transakcję 30 milionów euro. Czy to realne? Na dzisiaj klub nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji i zamierza zrobić to w późniejszym czasie. Wszystko ma być natomiast uzależnione od sytuacji finansowej Katalończyków. Jasne jest jednak, że Barcelona jest bardzo zadowolona z Rashforda.

28-letni skrzydłowy w tym sezonie wystąpił jak na razie w 26 spotkaniach. Strzelił w nich siedem goli i zanotował także 11 asyst. Rynkowa wartość zawodnika kształtuje się natomiast na poziomie 40 milionów euro. Okazję na poprawę swojego bilansu piłkarz może mieć przy okazji najbliższego El Clasico przeciwko Realowi Madryt w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii.