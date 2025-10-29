Barcelona przekazała wieści ws. Lewandowskiego. Wszyscy na to czekali

Barcelona w ostatnim czasie zmaga się z licznymi problemami zdrowotnymi. Jednak część graczy wraca już do zdrowia. Wśród nich jest Robert Lewandowski oraz Dani Olmo. Klub poinformował, że obaj już są w treningu z zespołem.

DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski i Olmo znów trenują z Barceloną

FC Barcelona w ostatnim czasie nie może być zbyt przesadnie zadowolona ze swoich wyników. Przede wszystkim wpływ na to ma porażka w El Clasico. Na tle Realu Madryt zespół Hansiego Flicka zaprezentował się po prostu wyraźnie słabiej i gdyby nie dobra postawa w bramce Wojciecha Szczęsnego, to mogłoby być przynajmniej o jedno trafienie więcej. Niemniej wpływ na to miało wiele kwestii.

Jedną z nich jest z pewnością fakt, że Duma Katalonii musi zmagać się aktualnie z licznymi urazami. Kontuzjowani są bowiem nadal tacy gracze jak Raphinha czy Gavi, a przewlekłe problemy ma Lamine Yamal. Z kolei dzisiaj media poinformowały, że z treningu zszedł przedwcześnie Pedri, także z powodu dolegliwości. W tym całym nieszczęściu jednak są też i pozytywy. FC Barcelona przekazała bowiem wieści, że Robert Lewandowski oraz Dani Olmo wrócili do treningów z zespołem.

Nas oczywiście przede wszystkim interesuje kapitan reprezentacji Polski, który zmagał się z kontuzją przez ostatnie dwa tygodnie. Napastnik wrócił bowiem z dolegliwościami mięśniowymi z meczu naszej kadry z Litwą i przez ten czas musiał odpoczywać od gry i treningów. Można się więc spodziewać, że najbliższe starcie z Elche rozpocznie on na ławce rezerwowych.

