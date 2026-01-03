Barcelona w 18. kolejce La Liga zmierzy się z Espanyolem. Derby miasta odbędą się na RCDE Stadium. Joan Garcia, były golkiper Papużek, może spodziewać się gorącego powitania. Kibice gospodarzy mają szalony plan, o czym donosi The Athletic.

Magara Press SL/ SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia (Real Betis - FC Barcelona) i kibice Espanyolu

Barcelona kontra Espanyol, Joan Garcia kontra kibice

Joan Garcia to jedna z największych gwiazd Dumy Katalonii i absolutnie kluczowy zawodnik w kadrze Hansiego Flicka. W lecie 2025 roku Barcelona pozyskała go z Espanyolu za 25 milionów euro. Kibice Papużek byli wściekli – wychowanek ich klubu przeniósł się do lokalnego rywala.

Dla 24-latka będzie to premierowy występ przeciwko byłej drużynie. Golkiper Blaugrany może spodziewać się i na pewno spodziewa się gorącego powitania na RCDE Stadium. Kibice gospodarzy sobotnich derbów. O szczegółach planu fanów Blanquiazules informuje The Athletic.

– Espanyol zainstalował siatki zabezpieczające za obiema bramkami, aby powstrzymać kibiców przed rzucaniem w niego przedmiotami podczas meczu. W ostatnich tygodniach lokalne media donosiły, że kilka lokalnych grup kibiców Espanyolu rozważało pomysł obrzucania go szczurami. Ponad miesiąc temu na centralnym targu spożywczym w Barcelonie jeden z właścicieli straganu powiedział mi, że kibice pytali go o radę, jak je zdobyć – pisze Pol Ballús.

Barcelona i Joan Garcia bez wątpienia są świadomi tego, że rywalizacja na RCDE Stadium nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Natomiast gospodarze są przygotowani na „wszystko”.