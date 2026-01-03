Barcelona przed gorącymi derbami. Szalony plan kibiców Espanyolu

17:18, 3. stycznia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  The Athletic

Barcelona w 18. kolejce La Liga zmierzy się z Espanyolem. Derby miasta odbędą się na RCDE Stadium. Joan Garcia, były golkiper Papużek, może spodziewać się gorącego powitania. Kibice gospodarzy mają szalony plan, o czym donosi The Athletic.

Joan Garcia (Real Betis - FC Barcelona) i kibice Espanyolu
Obserwuj nas w
Magara Press SL/ SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia (Real Betis - FC Barcelona) i kibice Espanyolu

Barcelona kontra Espanyol, Joan Garcia kontra kibice

Joan Garcia to jedna z największych gwiazd Dumy Katalonii i absolutnie kluczowy zawodnik w kadrze Hansiego Flicka. W lecie 2025 roku Barcelona pozyskała go z Espanyolu za 25 milionów euro. Kibice Papużek byli wściekli – wychowanek ich klubu przeniósł się do lokalnego rywala.

Dla 24-latka będzie to premierowy występ przeciwko byłej drużynie. Golkiper Blaugrany może spodziewać się i na pewno spodziewa się gorącego powitania na RCDE Stadium. Kibice gospodarzy sobotnich derbów. O szczegółach planu fanów Blanquiazules informuje The Athletic.

– Espanyol zainstalował siatki zabezpieczające za obiema bramkami, aby powstrzymać kibiców przed rzucaniem w niego przedmiotami podczas meczu. W ostatnich tygodniach lokalne media donosiły, że kilka lokalnych grup kibiców Espanyolu rozważało pomysł obrzucania go szczurami. Ponad miesiąc temu na centralnym targu spożywczym w Barcelonie jeden z właścicieli straganu powiedział mi, że kibice pytali go o radę, jak je zdobyć – pisze Pol Ballús.

Barcelona i Joan Garcia bez wątpienia są świadomi tego, że rywalizacja na RCDE Stadium nie będzie należała do najprzyjemniejszych. Natomiast gospodarze są przygotowani na „wszystko”.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Flick zdecydował. Gwiazda na ławce w derbach Barcelony!
Roony Bardghji
Barcelona dostała propozycję za Bardghjiego. Szybka odpowiedź
Tiago Gabriel
Barcelona i Bayern powalczą o transfer? Pod obserwacją zawodnik z Serie A