Barcelona poważnie osłabiona przed meczem Ligi Mistrzów. Gwiazdor kontuzjowany

FC Barcelona już w środę zagra w Czechach ze Slavią Pragą w Lidze Mistrzów. Jak poinformował Javi Miguel z dziennika "AS", Ferran Torres doznał urazu mięśnia dwugłowego uda.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres kontuzjowany po meczu z Realem Sociedad

FC Barcelona sięgnęła w styczniu po Superpuchar Hiszpanii, a także wywalczyła awans do ćwierćfinału Pucharu Króla. W rozgrywkach La Liga zespół Hansiego Flicka zaliczył potknięcie, przegrywając na wyjeździe z Realem Sociedad (1:2). Tym samym przerwał serię 11 kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. W spotkaniu rozgrywanym w San Sebastian Ferran Torres przebywał na boisku do 62. minuty, kiedy to został zmieniony przez Roberta Lewandowskiego.

Już w najbliższą środę Blaugrana zmierzy się na wyjeździe ze Slavią Pragą w 7. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów. Tuż przed ważnym wyjazdem do Czech Barcelona otrzymała jednak niepokojącą wiadomość. Jak informuje dziennik „AS”, a konkretnie dziennikarz Javi Miguel, Torres nie poleci z drużyną do Pragi i nie wystąpi w środowym spotkaniu.

Hiszpański napastnik zakończył ostatni ligowy mecz z Realem Sociedad z urazem mięśnia dwugłowego uda. Kontuzja nie jest uznawana za poważną i prawdopodobnie będzie gotowy do kolejne ligowego starcia przeciwko Realowi Oviedo. W Pradze nie zagra również Lamine Yamal, który pauzuje z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Wobec absencji Torresa wszystko wskazuje na to, że od pierwszych minut w linii ataku wystąpi Robert Lewandowski.

Warto podkreślić, że Torres rozgrywa bardzo udany sezon. W 27 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobył 15 bramek. 25-letni napastnik jest związany kontrakt na Camp Nou do czerwca 2027 roku.